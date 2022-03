Mahkemede kadını ‘Seni öldürürüm’ diye tehdit eden adama ‘iyi hal indirimi’

Mahkeme salonunda eski sevgilisini “Seni öldürürüm” diye tehdit eden Sedat K. için ‘iyi hal indirimi’ yapıldı. Hapis cezası para cezasına çevrilen sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sedat K. tarafından dört yıldır tehdit edilen H.S. karara “İlla öldürmesi mi gerekiyor beni, ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak” diye isyan etti.

Fotoğraf: DHA

Çok sevdiği için ‘öldürürüm’ demiş

DHA’nın haberine göre, Sedat K. duruşma başladığında hakim ve savıcının önünde H.S.’ye dönerek “Seni öldürürüm, kendimi de öldürürüm” diye tehdit etti. Hakim uyarınca Sedat K. kendini “Bu kadar çok seviyorum” diye savundu.

Mahkeme, önce sanığa tehdit suçundan altı ay hapis cezası verdi. Sonra tehdit eyleminin birden çok işlendiğini belirterek hapis cezasını artırdı ve yedi ay 15 gün yaptı.

Adli kontrol şartıyla serbest

Aynı mahkeme daha sonra yargılama sürecinde sanığın davranışlarını ve kanuna eklenen ‘basit yargılama usulü’nü dikkate alarak cezayı dört ay 20 güne indirdi. Bunu da 2 bin 800 lira adli para cezasına çevirdi.

Sedat K. duruşmadaki tehditleri nedeniyle gözaltına alındı. Savcıya ifade verdikten sonra konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakim de sanığı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Dört yıldır her şikayette serbest bırakılıyor

H.S. kendisini ölümle tehdit eden sanığın serbest bırakılmasına isyan etti: “2018’den beri kendisinden sürekli şikayetçi oluyorum fakat her seferinde ya para cezası ya da denetimli serbestlik cezaları alarak bir şekilde kurtuluyor kendisi.Bu şahıs sürekli beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor. Psikolojik şiddete maruz kalıyorum. Ne yapmam gerekiyor artık bilmiyorum, defalarca uzaklaştırma kararı çıkarttım, koruma kararı çıkarttım fakat her seferinde bunları ihlal etmesine rağmen hiçbir şey yapılmadı. Çocuklarımın olsun, benim olsun can güvenliğimiz kesinlikle yok. Bana yaşattıkları neden bu kadarla kalıyor? İlla bu adam bir yerde önüme çıkacak, beni öldürecek ondan sonra mı adalet yerini bulacak. Defalarca sesimi duyurmaya çalıştım fakat hiçbir şekilde adaletimiz yeterli gelmiyor.”