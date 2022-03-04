Duygu Delen’in ölümünde sanığa 10 yıl hapis cezası ve tahliye

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili yargılanan Mehmet Kaplan’a 10 yıl hapis cezası verildi. Hükümle birlikte sanık tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Delen, 13 Ağustos 2020’de, Kaplan’ın Batıkent Mahallesi’ndeki beş katlı apartmanın 4’üncü katında bulunan evinin balkonundan ‘düşüp’ ölmüştü. Kaplan, Delen’in intihar ettiğini ileri sürmüş, ancak cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Kaplan hakkında ‘çocuğun kasten öldürülmesi’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘hakaret’ ve ‘konutta yağma’ suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle dava açılmıştı.

Tutuklanan Kaplan’ın 16 Haziran 2021’de ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verilmiş, başsavcılık karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Kaplan 22 Haziran 2021’de tutuklanmıştı.

Geçen ay açıklanan savcı mütalaasında, sanığın ‘zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar’ suçundan beraatı talep edilmiş, ‘hakaret’ ve ‘konutta yağma’dan ceza istenmişti.

Savcı, aynı zamanda, Mehmet Kaplan’ın uyuşturucu kullandığını, öfke kontrolü sorunu olduğunu ve ‘kıskançlık sebebiyle’ Delen’i geçmişte dövdüğünü, kontrolünü kaybettiğini ve boğazını sıktığını ifade ederek üzerine atılı ‘çocuğu kasten öldürme’ suçunu da işlediğini değerlendirmişti.

10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, sanık Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Kız arkadaşını kaybettiği için üzgün olduğunu savunan Kaplan şunları söyledi: “Adli Tıp Üst Kurulu raporunun altına 30 doktor imza attı. 18 ay sonra kamera kayıtlarına ve adli tıp raporlarına neden itiraz ediliyor? 18 ayın 13 ayını tek kişilik hücrede geçirdim. Ben sevdiğim kızı kaybettim.. Verdiğim ifadelerin arkasındayım. Adaletinize güveniyorum. İnşallah doğru karar çıkar. Benim gönlüm rahat, yanlış bir şey yapmadığım için pişman değilim.”

Yakınlarından tepki

Baba Bülent Delen, adalete güvendiğini, kızının yaşaması halinde geçen hafta 19 yaşına gireceğini ifade ederek, “Kızım toprak altında katil halen karşımızda nefes alıyor” dedi.

Anne Şenel Delen de kızının acısını halen yaşadığını dile getirdi: “Her gün acı çekmekten yoruldum. Adaletinize güveniyorum, sanık cezasını çeksin. Masumların canı yanmasın.”

Maktulün avukatları ise sanık tarafının delilleri manipüle etmeye çalıştığını iddia ederek kamera kayıtlarının tekrar incelenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, ‘kasten öldürme‘ ve ‘cinsel istismar‘ suçundan beraate, ‘hakaret‘ suçundan bin 800 lira para cezasına, ‘konutta yağma’ suçundan ise 10 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanığın hükümle birlikte tahliyesine oybirliğiyle karar verdi.

Kararın ardından Duygu Delen’in yakınları sinir krizi geçirdi.