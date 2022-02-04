Duygu Delen’in ölümü: Binada oturan üç tanık dinlenecek

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili davanın bugünkü duruşmasında üç tanığın gelecek celse dinlenmesi için zorla getirilmesine karar verildi.

Delen, 13 Ağustos 2020’de, Kaplan’ın Batıkent Mahallesi’ndeki beş katlı apartmanın 4’üncü katında bulunan evinin balkonundan ‘düşüp’ ölmüştü. Kaplan, Delen’in intihar ettiğini ileri sürmüş, ancak cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Kaplan hakkında ‘çocuğun kasten öldürülmesi’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘hakaret’ ve ‘konutta yağma’ suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle dava açılmıştı. Tutuklanan Kaplan’ın 16 Haziran’da ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verilmiş, başsavcılık karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Kaplan 22 Haziran’da tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre hakkında ‘çocuğun kasten öldürülmesi’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘hakaret’ ve ‘konutta yağma’ suçlarından dava açılan tutuklu sanık Mehmet Kaplan’ın yargılanmasına devam edildi. 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kaplan katılmadı.

Duygu Delen’in annesi Şenel, babası Bülent Delen, kardeşleri ve taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Ankara Barosu temsilcileri katıldı.

Baba Bülent ile anne Şenel Delen, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Ailenin avukatı Mehmet Balcı, raporların birbirleriyle çeliştiğini ifade ederek şunları söyledi: “Farklı görüşte raporlar dosyada yer almaktadır. Titiz bir değerlendirmeyi gerektiren bir durum var. Esasa ilişkin beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz. Toplanan delillere göre atılı suçu işlediği kanısındayız, bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ettik.”

Sanık avukatı Enes Akbulut, “Sanığın ilk tutuklandığı andan itibaren verdiği ifadelerde söylediklerinin aksini gösteren hiçbir rapor yoktur. Kaçma şüphesi yoktur. Dosyaya bu saatten sonra girecek delil kalmamıştır. Gelebilecek en geniş kapsamlı rapordu ve sanığın beyanlarını doğrulamıştır. Tutuklanmanın devamı mağduriyet yaratacaktır, tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Sanığın diğer üç avukatı da gelen raporlarda aleyhe bir delil bulunmadıklarını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, bina sakini üç tanığın dinlenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Bu üç ismin gelecek celse dinlenmesi için zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve duruşmayı 18 Şubat’a erteledi.