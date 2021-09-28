Duygu Delen’in şüpheli ölümü: Sanığın tahliye talebine ret

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet Kaplan, bugünkü duruşmada tahliye edilmeyince tepki gösterdi.

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Delen, 13 Ağustos 2020’de Batıkent Mahallesi’ndeki beş katlı apartmanın 4’üncü katında bulunan Kaplan’ın evinin balkonundan ‘düşüp’ ölmüştü. Kaplan, Delen’in intihar ettiğini ileri sürmüş, ancak cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

‘Kasten öldürme’ ve ‘cinsel istismar’ dahil dört suçlamayla 14 Ağustos 2020’de tutuklanan Kaplan, 16 Haziran’da ev hapsi şartıyla tahliye edilmiş, altı gün sonra tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre Gaziantep 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Kaplan, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEBGİS) bağlandı.

Tutukluluğun devamı istendi

Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, adli tıp raporunun beklendiğini hatırlatarak, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ailenin diğer avukatı Mehmet Balcı, geçen oturumda sanığın tahliyesine karar verildiğini, daha sonra yapılan itirazla tekrar tutuklandığını ifade ederek, “Bu süreçte suçlarda bir değişiklik olmadı. Sanığın suçu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesi devam etmektedir. Bu nedenle sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz” dedi.

Duruşma savcısı, dosyanın adli tıp kurumundan dönmesinin beklenmesi ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesi talep etti.

Kaplan ise suçsuz olduğunu savunarak şunları söyledi: “Duygu benim yerimde olsaydı benim yerime adaleti o isteyecekti. Tahliyemi talep ediyorum. Raporun gelmemesinin benimle alakası yok. 10 aydır çalışma yapıldı, keşif yapıldı. Tahliye olduktan altı gün sonra yeniden tutuklandım. Adaletten bahsedemezler bana.”

Sanık avukatı Enes Akbulut, sanığın beyanlarının aksini ispatlayan bir kanıtın dosyaya girmediğini belirterek, “Geçen duruşma dört bilirkişi dinlendi, aslında beyanlarda bir çelişki yok. Son duruşmada bunların üçü de cinayete ilişkin somut bir delil olmadığını beyan ettiler. Bu nedenle sanığın tahliyesine karar verdiler” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Bu sırada sanık karara alkışla tepki göstererek kapıya eliyle vurdu.