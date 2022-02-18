Duygu Delen davasında mütalaa: Üç suçtan ceza istemi

Gaziantep’te 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Mehmet Kaplan’ın yargılandığı davada savcılık mütalaası açıklandı.

AA’nın aktardığına göre 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Kaplan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, olayın kaza olup olmadığı, sanığın maktulü iterek veya atarak kasten öldürme suçunu işleyip işlemediğine dair yargılamanın yapıldığını hatırlattı.

Savcı, sanığın ‘zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar’ suçundan beraatını talep etti. ‘Hakaret’ ve ‘konutta yağma’dan ceza istedi.

Savcı, aynı zamanda, Mehmet Kaplan’ın uyuşturucu kullandığını, öfke kontrolü sorunu olduğunu ve ‘kıskançlık sebebiyle’ Delen’i geçmişte dövdüğünü, kontrolünü kaybettiğini ve boğazını sıktığını ifade ederek, üzerine atılı ‘çocuğu kasten öldürme’ suçunu işlediğini değerlendirdi.

Sanık Kaplan ise savunması sırasında mahkemenin baskı altında olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı “Kimse mahkemeleri baskı altına alamaz. Mahkemelerle ilgili ifadelerine dikkat et” diye yanıt verdi.

Sanık, devamında şöyle savunma yaptı: “Keşke şu an benim canım alınmış olsaydı da şu iğrenç manzarada kalmasaydım. Duygu’nun ismini ağzına almaması gerekenler reklam peşinde. Ben hayatımı burada bitirsem bile belki ailelerinin içi soğumayacak. Kendilerini haklı gibi gösteriyorlar. 15 aydır dört duvar arasında tek başımayım. Bütün ülke olarak insan haklarına karşı çok duyarlı çok merhametliyiz ya… 14 gün karantinada kalamazken ben 15 aydır dört duvar arasında kalıyorum. Keşke Duygu beni de alıp götürseydi de orada haklı olarak kazanırdım.“

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Delen, 13 Ağustos 2020’de, Kaplan’ın Batıkent Mahallesi’ndeki beş katlı apartmanın 4’üncü katında bulunan evinin balkonundan ‘düşüp’ ölmüştü. Kaplan, Delen’in intihar ettiğini ileri sürmüş, ancak cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Kaplan hakkında ‘çocuğun kasten öldürülmesi’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘hakaret’ ve ‘konutta yağma’ suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle dava açılmıştı.

Tutuklanan Kaplan’ın 16 Haziran 2021’de ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verilmiş, başsavcılık karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Kaplan 22 Haziran 2021’de tutuklanmıştı.