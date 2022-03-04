Son 24 saat: 38 bin 283 vaka, 180 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 38 bin 283 vaka, 180 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 365 bin 614 Covid-19 testi yapıldı.
63 bin 311 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Hakim ve savcı karşısında eski sevgilisini “Seni öldürürüm” diye tehdit eden Sedat K. için ‘iyi hal indirimi’ yapıldı. Hapis cezası para cezasına çevrilen sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bugün Dünya Obezite günü ve geleceğe dair dünya çapında yapılan tahminlerde tablo hiç parlak değil: 2030’a kadar 1 milyardan fazla insan obez olacak, 2010’daki sayının iki katı.
Son fiyat artışıyla birlikte motorin yılbaşından bu yana yüzde 65, benzin ise yüzde 46 zamlandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kadına yönelik şiddetle ilgili düzenlemenin yakında Meclis’e geleceğini, cezaların artacağını ve iyi hal indiriminin kalkacağını söyledi.