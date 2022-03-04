Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 38 bin 283 vaka, 180 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 38 bin 283 vaka, 180 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 365 bin 614 Covid-19 testi yapıldı.

63 bin 311 kişi iyileşti.

SON HABERLER