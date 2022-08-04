Akşam Postası / 4 Ağustos 2022

KPSS’nin 31 Temmuz oturumu iptal edildi

Yeni atanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy, 31 Temmuz’da düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) oturumunun iptal edildiğini duyurdu. Ersoy, 6-7 ve 14 Ağustos’taki oturumların da ertelendiğini söyledi.

Yalçın’ın ardından Bahçeli’den de Habertürk’e tehdit: Bedelini ödeyecekler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın ardından genel başkan Devlet Bahçeli de Habertürk’teki ‘eski ÖSYM başkanı Halis Aygün’ün MHP’yle ilişkili olduğu’ iddiaları üzerinden kanalı hedef aldı: “‘Cumhur ittifakı‘nı suçlama ve suçlu gösterme ayıbına ortak olanlar ahlaksızlığın köşe taşlarıdır ve bedelini ödeyeceklerdir.”

Kılıçdaroğlu’ndan Roboskili ailelere ‘adalet’ sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roboski katliamında yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret ederek, ‘olayı aydınlatma’ sözü verdi.

Reuters’dan Nebati’yi ‘üzecek’ analiz: ‘Yeni model’ işlevsiz kalabilir

Reuters’ın analizine göre ekonomi politikasını cari fazla verme üzerine kuran Türkiye’nin bu amacına ulaşması zorlaştı. Analizde Rusya-Ukrayna savaşının Batı’da tetiklediği krizin Türkiye’nin hedefini baltaladığı vurgulandı.

YAŞ kararı: Güler’in görev süresi uzatıldı, Özbal ve Küçükakyüz emekli edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi bir sene uzatıldı.

Gökçek’in cipi 3 milyon 650 bin TL’ye satıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski başkan Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınabilen 2013 model zırhlı cipin 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldığını açıkladı.

Cengiz havayolu şirketi de kurdu

AKP iktidarının gözde müteahhitlerinden Mehmet Cengiz havacılık şirketi kurdu. İstanbul Havalimanı’nı inşa etmek ve 25 yıl boyunca işletmek amacıyla 7 Ekim 2013’te kurulan İGA’nın ortaklarından da olan Cengiz’in yeni şirketinin ismi ‘Unison Havacılık Anonim Şirketi’ olacak.