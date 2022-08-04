Akşam Postası / 4 Ağustos 2022

KPSS’nin 31 Temmuz oturumu iptal edildi
Yeni atanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy, 31 Temmuz’da düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) oturumunun iptal edildiğini duyurdu. Ersoy, 6-7 ve 14 Ağustos’taki oturumların da ertelendiğini söyledi.
Akşener’den yeni ÖSYM başkanına: Mülakat sistemini hemen kaldırın
Yediiklim’in tanıtımından da Soylu çıktı
ÖSYM başkanlığına Bayram Ali Ersoy atandı
Yalçın’ın ardından Bahçeli’den de Habertürk’e tehdit: Bedelini ödeyecekler
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın ardından genel başkan Devlet Bahçeli de Habertürk’teki ‘eski ÖSYM başkanı Halis Aygün’ün MHP’yle ilişkili olduğu’ iddiaları üzerinden kanalı hedef aldı: “‘Cumhur ittifakı‘nı suçlama ve suçlu gösterme ayıbına ortak olanlar ahlaksızlığın köşe taşlarıdır ve bedelini ödeyeceklerdir.”
MHP’li Yalçın’dan Habertürk’e ‘Benim bilgilerimi CHP’liye yorumlatmayın’ tehdidi
Kılıçdaroğlu’ndan Roboskili ailelere ‘adalet’ sözü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roboski katliamında yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret ederek, ‘olayı aydınlatma’ sözü verdi.
Kılıçdaroğlu’nun ziyaret edeceği Roboski’de yoğun güvenlik önlemleri
Reuters’dan Nebati’yi ‘üzecek’ analiz: ‘Yeni model’ işlevsiz kalabilir
Reuters’ın analizine göre ekonomi politikasını cari fazla verme üzerine kuran Türkiye’nin bu amacına ulaşması zorlaştı. Analizde Rusya-Ukrayna savaşının Batı’da tetiklediği krizin Türkiye’nin hedefini baltaladığı vurgulandı.
TL’den kaçış tam gaz: Bankalardaki paranın yüzde 71’i dövizde
Merkez Bankası rezervi dipten döndü
AKP, KYK faizlerini sabitlemeyi düşünüyor
YAŞ kararı: Güler’in görev süresi uzatıldı, Özbal ve Küçükakyüz emekli edildi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi bir sene uzatıldı.
Gökçek’in cipi 3 milyon 650 bin TL’ye satıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski başkan Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınabilen 2013 model zırhlı cipin 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldığını açıkladı.
Cengiz havayolu şirketi de kurdu
AKP iktidarının gözde müteahhitlerinden Mehmet Cengiz havacılık şirketi kurdu. İstanbul Havalimanı’nı inşa etmek ve 25 yıl boyunca işletmek amacıyla 7 Ekim 2013’te kurulan İGA’nın ortaklarından da olan Cengiz’in yeni şirketinin ismi ‘Unison Havacılık Anonim Şirketi’ olacak.