KPSS sonucu geçerlilik süresinde değişiklik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için ‘KPSS sonucu geçerlilik süresi’ bir sonraki KPSS ile son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak” dedi.

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Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

ÖSYM, görüntüleri paylaşılan sorular hakkında jet bir açıklama yayımlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Aynı günün akşamı da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.

DDK, inceleme kapsamında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da inceleme başlatmıştı. Başsavcılık, suç duyurusu üzerine ‘sahtecilik’, ‘kamu aleyhine dolandırıcılık’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma açmış, Yediiklim Yayınları’nın işyerleri aranmıştı.

Yeni atanan başkan Ali Ersoy bugün düzenlediği basın toplantısında 31 Temmuz’da düzenlenen KPSS oturumunun iptal edildiğini, 6-7 ve 14 Ağustos’taki oturumların da ertelendiğini duyurmuştu.

Kontenjan ve şartlar 17 Eylül’den sonra

Altun, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Kamu kurumlarımızın KPSS’yle personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS’yle alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır.

Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için ‘KPSS sonucu geçerlilik süresi’ bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır.”