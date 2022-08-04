Akşener’den yeni ÖSYM başkanına: Mülakat sistemini hemen kaldırın

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Ersoy’un Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) dair özrünü alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Özrünüzde samimiyseniz mülakat sistemini de hemen kaldırın” dedi.

Fotoğraf: AA

Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) aynen sorulduğu ortaya çıkması üzerine bugün sınavın 31 Temmuz oturumu iptal edilmişti.

Akşener, Twitter hesabı üzerinden yeni atanan Ersoy’un sınavın iptaliyle ilgili sözlerini alıntılayarak şunları dedi: “Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın!”

Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir.



Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın! https://t.co/D6vetNDhKx — Meral Akşener (@meral_aksener) August 4, 2022

Ne olmuştu?

Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

ÖSYM, görüntüleri paylaşılan sorular hakkında jet bir açıklama yayımlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Aynı günün akşamı da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.

DDK, inceleme kapsamında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da inceleme başlatmıştı. Başsavcılık, suç duyurusu üzerine ‘sahtecilik’, ‘kamu aleyhine dolandırıcılık’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma açmış, Yediiklim Yayınları’nın işyerleri aranmıştı.

Yeni atanan başkan Ali Ersoy bugün düzenlediği basın toplantısında 31 Temmuz’da düzenlenen KPSS oturumunun iptal edildiğini, 6-7 ve 14 Ağustos’taki oturumların da ertelendiğini duyurmuştu.