TL’den kaçış tam gaz: Bankalardaki paranın yüzde 71’i dövizde

Resmi verilerine göre kur korumalı mevduatlar da dahil edildiğinde döviz mevduatının toplam mevduat içindeki payı yüzde 71’e çıktı.

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Türk Lirası (TL) değer kaybedip enflasyon tarihi seviyelere yükselirken, dövize yönelimdeki artış da sürüyor.

Merkez Bankası verilerine göre 29 Temmuz haftası itibariyle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,9 milyar dolar artışla 212,7 milyar dolar oldu. Böylelikle toplam mevduatları içinde döviz mevduatlarının payı yüzde 54,5’e yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göreyse kur korumalı mevduat geçen hafta itibariyle 1,13 trilyon TL’ye yükseldi. Bu mevduat ürününde tutulan tasarruflar da dahil edildiğinde mevcut dolarizasyon yüzde 71’e ulaştı.

Şirketlerin döviz alımı da arttı

MB verilerine göre 29 Temmuz haftasında özellikle şirketlerin döviz mevduatlarında artış dikkat çekti. Söz konusu dönem itibariyle şirketlerin döviz mevduatları pariteden arındırılmış veri setine göre 2,1 milyar dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatlarıysa 193 milyon dolar düştü.

‘Artışın kaynağı Rusya’

Reuters’a konuşan bir bankacı, tüzel kişilerin mevduatındaki artışın Rusya’nın Akkuyu nükleer santralinin yapımı için Türkiye’ye para aktarımıyla ilgili olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.