Akar: Tahıl ve gıda yüklü üç gemi yarın Ukrayna’dan seyre başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün yarın seyre başlamasının planlandığını açıkladı.

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Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov’la ayrı ayrı görüştü.

AA’ya konuşan Akar, şunları söyledi: “Yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından üç geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul’da denetlenerek Ukrayna’ya hareket etmesi beklenmektedir.”

Çalışmalarda Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan ‘Razoni’ adlı mısır yüklü gemi, İstanbul’daki kontrollerinin ardından Lübnan’ın Tripoli Limanı’na doğru yola çıkmıştı.

Ne olmuştu?

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ABD ve Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı sert yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlar gıda ürünlerinin satışını kapsamıyordu ama Rusya’dan mal satın almak isteyenler bankacılık işlemlerine uygulanan yaptırımlardan çekindikleri için ticari anlaşmadan uzak duruyorlardı.

Ayrıca Ukrayna’nın sevkiyatına engel olan Rusya, anlaşma için kendi ürünlerinin de ihraç edilmesini kabul ettirmeyi dayatıyordu. Rusya’nın bu şartı kabul edilince anlaşmanın önündeki engel de kalkmış oldu. Böylece anlaşma Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nın katılımıyla 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalandı.

İmzaların atılmasını izleyen haftadaysa Milli Savunma Üniversitesi içerisine Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı. Merkez’in, Ukrayna’daki Odessa, Çernomorsk ve Yujnıy limanklarından çıkan tahıl yüklü gemilerin tüm hareketlerini yakından izleyeceği, Karadeniz’de oluşturulan koridoru kullanacak olan gemilerin ise, gerekmesi durumunda boğazlardan geçmeden önce denetleneceği bildirilmişti.