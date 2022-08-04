Gökçek’in cipi 3 milyon 650 bin TL’ye satıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski başkan Melih Gökçek’ten 50 ay sonra geri alınabilen 2013 model zırhlı cipin 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldığını açıkladı.

Fotoğraf: ANKA

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla 2013’te satın alınan ve geçen yıl aralıkta teslim edilen cipin, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 1 milyon 871 bin 122 TL muhammen bedelle ‘açık teklif‘ yöntemiyle 24 Haziran’da satışa çıkarılacağı duyurulmuştu.

ABB, lüks cipi ihaleye çıkarmış ama talep az olduğu için ihaleyi iptal etmişti.

2013 model siyah renk, Toyota Land Cruiser zırhlı cip 8 silindirli 4,5 litrelik motora sahip.

ABB’nin Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar yazıldı:

“ABB’nin israfla mücadele çalışmaları devam ediyor. Eski belediye başkanından ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınan 2013 model zırhlı arazi aracı, ABB TV’de canlı yayınlanan ihale sonucunda 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldı.”