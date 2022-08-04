Kılıçdaroğlu’nun ziyaret edeceği Roboski’de yoğun güvenlik önlemleri

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme ziyaretleri kapsamında Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünü ziyaret edecek. Ziyaret öncesi köyde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini bekleyen Roboskili aileler toplanmaya başladı.

Ailelerle görüşmeye basın mensuplarının alınmayacağı bildirildi. CHP’li yetkililer bunun ‘kesin talimat’ olduğunu basın mensuplarına aktardı.

Fotoğraflar: Diken

TSK’ya bağlı savaş uçaklarının 2011’deki bombardımanı sonucu Şırnak’ın Gülyazı ve Ortasu köylerinden 34 köylü hayatını kaybetmişti. Bu tarihine ‘Roboski katliamı’ diye geçmişti.

Kılıçdaroğlu başlattığı helalleşme ziyaretleri kapsamında Gülyazı köyüne giderek, hem 34 köylünün aileleriyle görüşecek ve mezarlığı ziyaret edecek hem de çatışmalarda hayatını kaybeden aynı köyden korucunun taziyesine katılacak.

Kılıçdaroğlu’nun köye gelişi öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma komando birlikleri ve Çevik Kuvvet ekipleri köyde güvenlik önlemlerini artırdı. Kılıçdaroğlu’nun uğrayacağı duraklarda askerler konuşlanırken, geçeceği yol boyunca da önlem alındı.

CHP liderinin köye az sayıda kurmayı ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla gelmesi, ziyaretlet sonrası da ayrılması planlanıyor.