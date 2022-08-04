Merkez Bankası rezervi dipten döndü

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervleri 29 Temmuz haftasında 2,4 milyar dolarlık belirgin artışla 2002’den beri gördüğü en düşük seviyelerden sınırlı toparlandı.

Fotoğraf: Pixabay

MB’nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere sattığı dövizle yıl içinde sert düşüşler kaydetmişti.

Rezervler, temmuz başında 6,1 milyar dolarla 2002’den bu yana yeni dip seviyeyi görmüştü.

MB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, net uluslararası rezervler 29 Temmuz itibariyle 2,4 artışla 9,1 milyar dolara çıktı.