Reuters’dan Nebati’yi ‘üzecek’ analiz: ‘Yeni model’ işlevsiz kalabilir

Reuters’ın analizine göre ekonomi politikasını cari fazla verme üzerine kuran Türkiye’nin bu amacına ulaşması zorlaştı. Analizde Rusya-Ukrayna savaşının Batı’da tetiklediği krizin Türkiye’nin hedefini baltaladığı vurgulandı.

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Türkiye’nin cari açığının kapanmasında hayati öneme sahip ihracat gelirleri ilk yedi ayda yüzde 19 artsa da cari açığı kapatma hedefi karşılık bulmuyor. Bu konuya odaklanan Reuters’ın analizinde Türkiye’nin amacına ulaşmasının neden zor olduğu anlatıldı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber enerji ve tahıl krizi küresel resesyon alarmı verdi. Başta Avrupa olmak üzere artan enflasyonist baskı ve gerileyen alım gücü Türkiye’nin temel ihracat pazarlarında da bozulmaya neden oldu.

Siparişlerde gerileme

Buna bağlı olarak Türkiye’nin en büyük ihracatçı sektörlerinde yavaşlayan ya da gerileyen ihracat siparişleriyse yıl sonu ihracat hedeflerinde aşağı yönlü revizyonları beraberinde getirdi.

Buna bir de avro/dolar paritesindeki gerilemenin olumsuz etkileri da eklendiğinde, ekonomi politikasını cari açığın kapanması üzerine kuran Türkiye’nin işi zorlaştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş dün avro-dolar paritesindeki gerilemeye işaret ederek, bunun Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerinde risk unsuru oluşturduğunu söyledi.

Türkiye’nin 2022 için 250 milyar dolar ihracat hedefi bulunuyor. Ancak küresel gelişmelerin ardından tahminler şaşabilir. Analizde ayrıca “Enerji fiyatlarındaki sert artışın yarattığı tahribatın ardından ihracatta da beklenen performansın yakalanamaması ekonomideki riskleri katlayabilir” dendi.

Erdoğan’ın hedefine dikkat çekildi

Analizin devamında iktidarın karşılık bulmayan hedefi şöyle özetlendi: “Neredeyse yüzde 80’e dayanan enflasyonla mücadele için para politikasında sıkılaştırma ve faiz artırımı gibi yöntemleri tercih etmeyen Erdoğan, bunun yerine ihracat ve turizm gelirlerindeki artışla döviz arzının bollaşmasını, bunun sonucunda da liranın istikrar kazanarak enflasyonun zaman içinde düşeceğini öngörüyor.”

Uzmanlar, Erdoğan’ın ‘yeni ekonomik model’inin karşılık bulmayacağını, aksine krizi daha da derinleştireceğini söylüyordu. Tüm itirazlara rağmen Erdoğan’ın bu politikasını destekleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni model tutmazsa ne yapacaklarına ilişkin soruya “Üzülürüm” yanıtı vermişti.