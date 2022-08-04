Yaz okulunda akşam yemeği talep eden Yıldız Teknikliler yemek dağıttı

MEHMET BARAN KILIÇ

Yıldız Teknik Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Tamer Yılmaz, yaz okulunda öğrencilere akşam yemeği vermiyor, ring seferleri düzenlemiyor. Bugün öğrenciler, akşam yemeği taleplerini dile getirmek için yemek dağıtma eylemi düzenledi.

Fotoğraflar: Yıldız Dayanışması

Akademik takvime göre Yıldız Teknik Üniversitesi’nde normal dönem 25 Haziran’da bütünleme sınavlarıyla bitti. 18 Temmuz’da ilk günü başlayan yaz okulu 20 Ağustos’ta sona eriyor.

Okul yönetimi, yaz okulunda öğrencilere akşam yemeği vermiyor. Sebebiyle ilgili de bir bilgi yok. Okulun sitesinde akşam yemeğiyle ilgili yayımlanan son duyuruda “20-24 Haziran haftası akşam yemeği hizmeti devam edecektir” diye yazıyor. Sonrasıyla ilgili herhangi bir duyuru bulunmuyor.

Akşam yemeği verilmemesiyle ilgili çeşitli iddialar var. Bunlardan biri yemek sağlayıcı şirketle anlaşma sağlanamaması. Diğer bir iddiaysa okulun bütçesinin yetersiz olması. En kabul gören iddiaysa yaz dönemine girilmesi ve okuldaki öğrenci sayısının azalması.

‘Dersler 21:00’e kadar sürüyor ama yemek yok’

Diken’e konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi’nden öğrenciler, yaz okulundaki derslerin akşam saat dokuza kadar sürebildiğini buna rağmen okulun yemekhanesinde yemek çıkmadığını söylemişti. Öğrenciler dışarıdan daha pahalıya yemek yemek zorunda kalıyor.

Okulun yurtları yazın açık değil. Şehir dışından yaz okulu için gelen öğrenciler ya öğrenci evinde ya da KYK yurtlarında kalıyor. KYK yurtlarında kalanlar, geç biten yaz okulu derslerinden sonra yurtlarına döndüklerinde akşam yemeği bitmiş oluyor. Yani, akşam saatlerinde eğitim var ama yemek yok.

‘Kendilerine Mercedes alıyorlar ama bize gelince para yok’

Öğrenciler, aynı zamanda ekonomik olarak zorluk çektiklerini ve okulun ucuz yemek hakkını öğrencilerinden elinden aldığını dile getiriyor: “Okul yönetimi, kendisine lüks araçlar, Mercedesler kiralıyor, huzur hakkı diyerek okulun parasından okulun eski kayyımlarına para yediriyor, okul sürekli televizyon dizilerinin kullanımına açılıyor, ihaleler yapılıyor ama öğrenciye gelince para kalmıyor nedense.”

Öğrencilerden yemek dağıtma eylemi

Yıldız Teknikliler, bugün öğlen yemeği saatinde yemekhanede, okulun akşam yemeği vermemesini protesto ederek öğrencilere yemek dağıtacaklarını söyledi.

📢 Akşam yemeğinde buluşuyoruz.

🔻 Onlar akşam yemeği vermezse biz Yıldız Dayanışması olarak dayanışmayı büyütüyoruz.

🔻 Bu akşam saat 16'da yemekhane önünde hep beraber akşam yemeğinde buluşalım. pic.twitter.com/Y1Zn0FRbxn — Yıldız Dayanışması (@yildizdayanisma) August 4, 2022

‘Güvenlik beni takip etti’

Diken’e konuşan Yıldız Dayanışması üyesi Sümeyye, eylemde bildiriyi okuduktan sonra dışarı çıktığını ve ‘sivil bir güvenliğin kendisini takip ve taciz ettiğini, yolunu kesmeye çalıştığını’ söyledi.

Güvenlik, civardaki kafe ve yemekhaneye gidip ‘saldırgan bir biçimde’ kendisinin kim olduğunu soruşturduğunu belirtti. Sümeyye, sonrasında arkadaşlarının telefonla aradığını ve güvenlik şefi dahil birçok güvenliğin ‘öfkeli bir şekilde’ okulda kendisini aradığını söyledi.

‘Eylem yerine gittiğimizde her yer güvenlikti’

Öğrencilerin, yemek dağıtma eylemi düzenleyeceklerini duyurduktan sonra güvenlikler eylem saatine doğru eylem yerine gitti. Sümeyye “Gittiğimizde her yer güvenlikti. Bize müdahale etmediler ancak orada bulunmaları bile bir baskı ortamı oluşturuyordu” dedi.

Öğrenciler, 16.30 gibi yemek dağıtmaya başlayıp başarılı bir şekilde eylemi sonlandırdıklarını söyledi.

‘Genel sekreter eylem kırmaya geldi’

Sümeyye, yemek dağıtımı sırasında okulun genel sekreterinin talepleri olmamasına rağmen öğrencilerle konuşmaya çalıştığını söyledi.

‘Öğrenci yanlısı’ olarak tanımlanmayan genel sekreterin ‘eylem kırmak’ için olay geldiğini söyleyen Sümeyye, şunları dedi: “Tam yemek dağıtırken genel sekreter geldi. Gelin size yardımcı olalım, akşam yemeği vereceğiz ama ihale süreci devam ediyor gibi şeyler söyledi. Uzun süredir bu talebimizi dile getiriyoruz ama cevap vermiyorlardı. Eylem yapınca yanımıza gelip bu sözlerle eylemi kırmaya çalıştılar.”

‘Yönetimin yapamadığı yapabildiğimizi göstermek istedik’

Sümeyye, ayrıca, bu eylemdeki amaçlarıyla ilgili “Okulun yapamadığını yapabildiğimizi göstermek istedik. Yazın akşam saatlerine kadar ders var ama yemek verilmiyor. Sorumluluklarını yerine getiremiyorlarsa istifa etsinler” dedi.

‘Soruşturma geçirebiliriz’

Sümeyye, eylemdeki öğrenciler olarak ‘soruşturma geçirebileceklerini ancak bundan korkmadıklarını’ da dile getirdi.

Diken’e önceden konuşan öğrenciler de, ‘ücretsiz eğitim istiyoruz’ diyenlere sık sık soruşturma açıldığını dile getirmişti. Hatta okul yönetiminin aldığı Mercedes’leri protesto etmek için rektörlüğün önüne araba maketi bırakan öğrenci uzaklaştırma cezası almıştı.

Ring seferleri de iptal

Okulun sitesinde ayrıca ring seferlerinin 31 Ağustos’a kadar iptal edildiği yazıyor. Birbirinden uzak kampüslere sahip Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ulaşım yaz döneminde böylelikle daha zor bir hale geliyor.

Ring seferlerinin iptal sebebi akşam yemeğinde olduğu gibi yazmıyor.

Kampüs içi ring seferleri ücretsizken kampüs dışı seferler ücretli. Örneğin son güncellemeyle Cevizlibağ seferleri 1,9 TL, Beşiktaş seferleri 3 TL oldu.

Öğrenciler, daha önceki açıklamalarında ring seferlerinin de geri gelmesini istediklerini söylemişti.