Yıldız Teknikliler: Kendilerine Mercedes alıp öğrenciye akşam yemeği vermiyorlar

MEHMET BARAN KILIÇ

Yıldız Teknik Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Tamer Yılmaz, öğrencilerin taleplerine kulaklarını tıkıyor. Kendisine yeni Mercedes marka araçlar alıp bunu protesto eden öğrencilere soruşturma açan Yılmaz, yaz okulunda öğrencilere akşam yemeği vermiyor, ring seferleri düzenlemiyor.

Fotoğraf: yildiz.edu.tr

Akademik takvime göre Yıldız Teknik Üniversitesi’nde normal dönem 25 Haziran’da bütünleme sınavlarıyla bitti. 18 Temmuz’da ilk günü başlayan yaz okulu 20 Ağustos’ta sona eriyor.

Okul yönetimi, yaz okulunda öğrencilere akşam yemeği vermiyor. Neden verilmediğiyle ilgili de bir bilgi yok. Okulun sitesinde akşam yemeğiyle ilgili yayımlanan son duyuruda “20-24 Haziran haftası akşam yemeği hizmeti devam edecektir” yazıyor. Sonrasıyla ilgili herhangi bir duyuru bulunmuyor. Bu tarihten beri öğrencilere akşam yemeği verilmiyor. Neden verilmediği e-posta veya diğer kanallarla duyurulmadı. Şu an sadece öğle yemeği veriliyor.

Normal dönemde akşam yemeği veriliyor.

Akşam yemeğiyle ilgili yapılan son duyuru

Neden verilmediğiyle ilgili çeşitli iddialar var. Bunlardan biri yemek sağlayıcı şirketle anlaşma sağlanamaması. Diğer bir iddiaysa okulun bütçesinin yetersiz olması. En kabul gören iddiaysa yaz dönemine girilmesi ve okuldaki öğrenci sayısının azalması.

Öğrenciler, yaz dönemine girilse bile okulun öğrencilere akşam yemeği sağlaması gerektiğini söylüyor.

‘Dersler 21:00’e kadar sürüyor ama yemek yok’

Diken’e konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi’nden öğrenciler, yaz okulundaki derslerin akşam saat dokuza kadar sürebildiğini buna rağmen okulun yemekhanesinde yemek çıkmadığını söylüyor. Öğrenciler dışarıdan daha pahalıya yemek yemek zorunda kalıyor.

Okulun yurtları yazın açık değil. Şehir dışından yaz okulu için gelen öğrenciler ya öğrenci evinde ya da KYK yurtlarında kalıyor. KYK yurtlarında kalan öğrenciler, geç biten yaz okulu derslerinden sonra akşam yemeği için yurtlarına döndüklerinde de yemek bitmiş oluyor. Bu öğrenciler de, dışarıdan çok daha pahalıya yemek temin etmek zorunda kalıyor.

Yani, akşam saatlerinde eğitim var ama yemek yok.

‘Ücretsiz eğitim, yemeği de kapsar’

Öğrencilerden Fatmanur Demirbaş, ‘ücretsiz eğitimin’ sadece eğitimi değil beslenme ve ulaşım gibi alanları da kapsadığını söylüyor. Demirbaş, “Yıldız Teknik Üniversitesi gibi devlet okulları ‘ücretsiz eğitim’ verdiğini iddia ediyor fakat ücretsiz eğitim dediğimiz şey sadece eğitimi içermez; aynı zamanda beslenmeyi, barınmayı ve ulaşımı da içermelidir. Bunlar zaten temel ihtiyaçlar ve biz de güya ücretsiz eğitim gören öğrencileriz. Temel hakkımızı biz okuldan parayla satın aldığımız hâlde satın bile alınamayacak bir duruma sokmaları, bu hakkımızı engellemeleri kabul edilemez” diyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğlen ve akşam yemeğinin her biri 2,8 TL. Normal dönemde kahvaltı da verilmiyor.

Öğrenciler, normal dönemde de maddi imkansızlıktan dolayı sadece akşam yemeği için üç-dört saatini yollarda geçirerek okula geliyordu. Öğrenciler, ekonomik kriz döneminde ucuz yemek haklarının ellerinden alınmasından şikayetçi. Yaz okulunda eğitim alan öğrenciler daha da şikayetçi. Onlar, ayrıca yazın eğitim almak için yaz okulu ücreti ödüyor. Buna rağmen okuldan akşam yemeği hizmeti göremiyorlar.

Bir öğrenci de “Öğrenci profili çoğunlukla Anadolu’dan gelen kitledir. Hepimizin ailesinin maddi koşulları az çok belli. Çoğumuz kış dönemi de yaz dönemi de çalışıyoruz. Dışarıda ortalama bir yemek olmuş en az 50-60 TL” diyerek öğrencilerin maddi durumunu özetliyor.

‘Ring seferleri de iptal edildi’

Okulun sitesinde ayrıca ring seferlerinin 31 Ağustos’a kadar iptal edildiği yazıyor. Birbirinden uzak kampüslere sahip Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ulaşım yaz döneminde böylelikle daha zor bir hale geliyor. Ring seferlerinin neden iptal edildiğini akşam yemeği konusunda olduğu gibi yazmıyor. İddiaya göre akşam yemeğinin verilmemesiyle benzer sebeplerden dolayı ring seferleri iptal edildi.

Ring seferleriyle ilgili yapılan son duyuru

Ring seferlerinin çoğu ücretli. Kampüs içi ring seferleri ücretsizken örneğin son ‘güncellemeyle’ Cevizlibağ seferleri 1,9 TL, Beşiktaş seferleri 3 TL oldu.

Ring ücretleriyle ilgili zam duyurusu

‘Kendilerine Mercedes alıyorlar ama bize gelince para yok’

Öğrenciler, okul yönetiminin ‘iki yüzlü tutumundan’ şikayetçi. Okul yönetiminin, kendi çıkarları için para harcamaktan çekinmediğini ama öğrenciye gelince para harcamaktan imtina ettiklerini söylüyor.

Öğrenciler “Okul yönetimi, kendisine lüks araçlar, Mercedesler kiralıyor, huzur hakkı diyerek okulun parasından okulun eski kayyımlarına para yediriyor, okul sürekli televizyon dizilerinin kullanımına açılıyor, ihaleler yapılıyor ama öğrenciye gelince para kalmıyor nedense” diyor.

Öğrenciler, ‘ücretsiz eğitim istiyoruz’ diyenlere sık sık soruşturma açıldığını dile getiriyor. Hatta bir öğrenci, okul yönetiminin aldığı Mercedesleri protesto etmek için rektörlüğün önüne araba maketi bırakmıştı. O öğrenci, bunun sonucunda uzaklaştırma cezası almıştı.

Fotoğraf: Twitter

Öğrencilerden Demirbaş da “Tüm bunlar ortadayken yönetimin öğrencinin yediği yemeğe göz koyması herkesin safını belli ediyor” diyor.

Öğrenciler, yazın da akşam yemeğini verilmesini ve ring seferlerinin düzenlenmesini talep ediyor.

Yıldız Teknik Üniversiteli bir grup öğrencinin kurduğu Yıldız Dayanışması adlı inisiyatif de bu taleplerini sosyal medyadan dile getiriyor.