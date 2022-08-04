Cengiz havayolu şirketi de kurdu

AKP iktidarının gözde müteahhitlerinden Mehmet Cengiz havacılık şirketi kurdu. İstanbul Havalimanı’nı inşa etmek ve 25 yıl boyunca işletmek amacıyla 7 Ekim 2013’te kurulan İGA’nın ortaklarından da olan Cengiz’in yeni şirketinin ismi ‘Unison Havacılık Anonim Şirketi’ olacak.

Fotoğraf: Diken/AA-Pixabay

AKP’nin iktidar olduğu 20 yılda 21 havayolu şirketi yaşadıkları gerek ekonomik gerek otoriteden kaynaklı sorunlar nedeniyle battı. Bunun son örnekleri Atlasjet ve Onurair oldu.

Son olarak Muğla’daki Cennet Koyu’na yapacağı konut projesiyle kamuoyundan büyük tepki çeken, AKP iktidarında en çok kamu ihalesi alan müteahhitler arasındaki Cengiz’in havacılık şirketi kurduğu ortaya çıktı.

Atatürk Havalimanı’nı kapatma garantisiyle kurulan İGA’nın iki ortağından biri olan Cengiz’in yeni havayolu şirketinin kuruluş tarihi 13 Haziran.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre Unison Havacılık Anonim Şirketi’nin sermayesi 36 milyon 140 bin 750 TL olarak gösterildi.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz olurken, başkan yardımcısı Ekrem Cengiz, yönetim kurulu üyesiyse Şeref Cengiz oldu.

Şirketin turistik, gezi amaçlı havayolu yolcu taşımacılığı, kargo ve hava taksi taşımacılığı alanında çalışacağı kayıtlara geçti.