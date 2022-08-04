Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın çıktı. Müdahale rüzgar nedeniyle zorlaşırken, hastalar tahliye ediliyor.

Fotoğraflar: AA

Hastanenin yaşlı bakımevinin çatısında saat 12:30’da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başladı.

Kimi hasta kucaklarda, kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı. Rüzgar, yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80’e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Tarihi binadaki yangın nedeniyle oluşan dumanlar İstanbul’un pek çok ilçesinden görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İmamoğlu: Tekrar ayağa kaldırırız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da yangına ilişkin bilgi verdi. Valiyle koordinasyon halinde müdahale ettiklerini belirten İmamoğlu, yangını kısa sürede kontrol altına alacaklarını söyledi.

Fotoğraf: İBB

Binanın yapısından dolayı havadan havadan helikopterle müdahale etmenin doğru olmadığını kaydeden İmamoğlu, ”Balıklı Rum Hastanesi, bizim için çok kıymetli bir kurum. Onu tekrar ayağa hep birlikte kaldırırız” dedi.