Yalçın’ın ardından Bahçeli’den de Habertürk’e tehdit: Bedelini ödeyecekler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın ardından genel başkan Devlet Bahçeli de Habertürk’teki ‘eski ÖSYM başkanı Halis Aygün’ün MHP’yle ilişkili olduğu’ iddiaları üzerinden kanalı hedef aldı: “‘Cumhur ittifakı‘nı suçlama ve suçlu gösterme ayıbına ortak olanlar ahlaksızlığın köşe taşlarıdır ve bedelini ödeyeceklerdir.”

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Habertürk’e konuk olan eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) çıkan soruların Yediiklim Yayınevi’nin yayınlarında daha önce sorulduğunun ortaya çıkmasının ardından görevden alınan eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanı Halis Aygün’e ‘MHP’li olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki cemaatleşmeden rahatsız olduğu için tezgah kurulduğunu’ öne sürmüştü.

Bu iddianın ardından Semih Yalçın, programa gönderdiği mesajın CHP’li Şimşek’çe yorumlanmasını gerekçe göstererek Habertürk’ü, çalışanlarını ve patronunu, “Ciner, milletten kazandıklarıyla millete tuzak kurmanın faturasını ödeyecektir” diyerek tehdit etmişti.

‘Muhakkak surette pişman edilecek‘

Bu mesjaların ardından MHP’nin sitesine yüklenen Devlet Bahçeli’ye ait açıklamada yine Habertürk hedef gösterildi: “Bazı medya organlarında partimizi töhmet altında bırakmak, hatta itham ve iftirayla kendi tribünlerine sevimli görünmek için çırpınan artist bozuntularıyla ahlaksız yorumcuların haddini aştıkları da görülmektedir.

Kimin taşeronu, kimlerin teşrifatçısı, kimlerin tandansı altında olduğu az çok belli olan ‘Şimşek‘ soyisimli çakaralmaz ve ateşi sönmüş mahlukun aklını başına alması bilhassa ikazımdır. Böyle ucubeleri manidar bir dönemde ekranlara çıkarıp partimize ve ‘cumhur ittifakı’na laf ettirenler de ağır sorumluluktan kurtulamayacaktır.

KPSS sınavının iptali ve yeniden yapılması zorunlu bir tercih olarak ele alınmış olsa bile, bu tedbirin getireceği bazı açmazlarla muhatap kalınacağı da unutulmamalıdır. Türkiye kararlı ve kahramanca yürüyüşünden vazgeçmeyecektir. ‘Cumhur ittifakı’nı suçlama ve suçlu gösterme ayıbına ortak olanlar ahlaksızlığın köşe taşlarıdır ve bedelini ödeyeceklerdir. Aziz milletimizin huzuruyla ve umuduyla oynama cüretinde olanlar ise muhakkak surette pişman edilecektir.”