Akşam Postası / 31 Mart 2023

Akşener: Recep bey, geleceksen sen gel!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Geleceksen sen gel” dedi.

‘Saray’ın bülteninde Diken’e dört atış var, dördü de karavana

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yayınladığı ‘dezenformasyon bülteni’nde Diken’in dört haberine yer verildi. Ancak dört haberin de ‘dezenformasyon‘la uzaktan yakından ilgisi yok.

Uzmanlar: KKM’deki son düzenleme örtülü faiz artışı

İktisatçılar, kur korumalı mevduatta faiz sınırının kaldırılmasını iktidarın ekonomi politikalarının iflasıyla birlikte ‘örtülü faiz artışı’ olarak yorumladı.

Muharrem İnce sona bırakıldığı için içerlemiş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi parti liderlerini ziyaretinde sona bırakılmasına içerledi.

MetroPOLL’den üç anket: Kılıçdaroğlu martta atağa kalktı

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin son üç ayın anket verilerini paylaştı.

H.K.G. davası ertelendi: Gümüşel ve İstekli’nin tutukluluğuna devam

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin henüz altı yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli’yle ‘evlendirilerek’ yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin dava ertelendi.

Uzmanlar yorumladı: SPK’nın halka arzda ‘eşitlik’ kararı ne anlama geliyor?

Uzmanlar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka arzlar için aldığı ‘eşitlik’ kararının bu hisselerin tavan gitmesini engelleyebileceğini söyledi. Uzmanlara göre bu karar, borsadaki kalıcılığı artırabilir.

Muhalefeti ‘kafa kesmek’le tehdit eden ‘Hizbullahçı’ serbest

Batman’daki bir sokak röportajında, kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayıp muhalefet liderlerini ‘kafa kesmekle’ tehdit eden İ.C.K. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.