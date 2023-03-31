‘Saray’ın bülteninde Diken’e dört atış var, dördü de karavana

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yayınladığı ‘dezenformasyon bülteni’nde Diken’in dört haberine yer verildi. Ancak dört haberin de ‘dezenformasyon‘la uzaktan yakından ilgisi yok.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın basın alanında içerik üretilen sitesi Journo, iletişim başkanlığı tarafından hazırlanan ‘dezenformasyon bülteni’nde en çok hedef alınan haber mecralarını derledi. Derlemeye göre bültende iktidar medyasından neredeyse hiç mecra yokken ‘muhalif medya‘ yaylım ateşine tutuldu.

Akademisyenlerine sürgün haberleri

Bültende, Diken’in dört haberine de yer verildi.

Bunlar arasında, ‘YÖK’ten Boğaziçi’ne yazı: Üç akademisyene ‘sürgün’’ ve ‘YÖK’ün ‘sürgün’ yazısı ODTÜ’ye de gitti: Sekiz akademisyen gönderilecek’ başlıklı özel haberlerimiz de var.

Yükseköğrenim Kurulu (YÖK), 18 Kasım 2022’de ‘Akademik Hareketlilik Programı’ adında bir uygulama duyurmuştu. Duyuruda, 2006’dan sonra kurulmuş üniversitelerin farklı uzmanlık alanlarında öğretim üyesi ihtiyacı bildirdiği ve bu ihtiyacın araştırma üniversiteleri başta olmak üzere köklü üniversitelerden karşılanacağı yazılıydı.

Duyuruya göre görevlendirmeler ‘gönüllülük esasına öncelik verilmek suretiyle, üniversite yönetim kurulu kararı ve rektörün onayıyla’ yapılacaktı.

Bu ifade, ‘muhalif akademisyenlere sürgün’ olarak yorumlanmıştı.

Söz konusu akademisyenler, kanuni süre içinde göreve başlamazsa istifa etmiş sayılacak, herhangi bir yükseköğretim kurumunda yeniden görevlendirilemeyip diğer kamu kuruluşlarında çalıştırılamayacaktı.

Bu kapsamda YÖK, Boğaziçi’nden üç, ODTÜ’den sekiz öğretim üyesinin başka üniversitelere gönderilmesini talep etmişti.

Diken de tüm bunları haberleştirmiş, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin görüşüne başvurmuştu. Akademisyenler görevlendirmelerin nasıl yapılacağının muğlaklığına dikkat çekip sürgün mekanizması olarak kullanılabileceğini belirtmişti.

Diken, 4 Aralık 2022’de yayınladığı ‘Boğaziçi ve ODTÜ’de başladı: YÖK’ün ‘sürgün’ projesi nedir, ne değildir?’ başlıklı haberiyle de söz konusu uygulamayı uzman görüşleriyle incelemişti.

‘Dezenformasyon bülteninde’yse, görevlendirmelerin ‘düz görevlendirme’ olduğu savunuldu. Ayrıca, Boğaziçi ve ODTÜ’den gönderilecek akademisyen sayısının diğer üniversitelere nazaran daha az olduğu belirtildi. Bültende ilgili kanuna herhangi bir şey söylenmedi.

BÜMED haberi

‘Dezenformasyon bülteni’nde Diken’in ‘Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) yerinden çıkartılıyor’ başlıklı haberinin manipülasyon içerdiği öne sürüldü. Ancak BÜMED, alandan çıkartıldı. Dahası, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi ama okul yönetimi buna uymuyor.

Günün 11’inde yer verdiğimiz köşe yazısı

Bültende, Günün 11’inde yer verdiğimiz Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş’ın 19 Aralık 2022 tarihli, ‘Yabancıların gayrimenkul yatırımı olmasa doğrudan yatırım neredeyse sıfır’ başlıklı yazısına da ‘dezenformasyon’ dendi. Günün 11’i, Diken’in her gün gazetelerden seçtiği 11 köşe yazısından oluşuyor.

Hakan Şükür’ün sözleri

* Bültende, Diken’in eski futbolcu Hakan Şükür’ün sözlerine yer verdiği bir haberine de değiniliyor. Şükür 11 Kasım 2022’de “Eski askeri hakim ‘Erdoğan’ın avukatıyım’ diyerek evime çöktü” demiş, Diken de bunu haberleştirmişti. Bültende, eve çöküldüğüyle ilgili iddia yalanlanmadı.

* Journo’nun derlemesine göre ‘dezenformasyon bülteni’nde ‘Kiler Holding, Halkbank’a 100 milyon dolara sattığı Saphire AVM’yi yarı fiyatına geri aldı’ iddiasıyla ilgili bir haberimiz de bulunuyor. Ancak Diken’de böyle bir haber yayınlanmadı.