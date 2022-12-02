YÖK’ün ‘sürgün’ yazısı ODTÜ’ye de gitti: Sekiz akademisyen gönderilecek

MEHMET BARAN KILIÇ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçen günlerde ‘Akademik Hareketlilik Programı’ adı altında ‘sürgün projesi’ olarak görülen bir uygulama duyurmuştu. Projenin uygulanacağı ilk üniversitelerden biri de ODTÜ oldu. YÖK, sekiz öğretim üyesinin Ağrı, Tunceli, Burdur gibi illere gönderileceğini üniversiteye bildirdi.

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YÖK’ün 18 Kasım’daki duyurusunda, 2006’dan sonra kurulmuş üniversitelerin farklı uzmanlık alanlarında öğretim üyesi ihtiyacı bildirdiğini ve bu ihtiyacın araştırma üniversiteleri başta olmak üzere köklü üniversitelerden karşılanacağı belirtilmişti.

Duyuruya göre, öğretim üyeleri belli bir süreliğine farklı üniversitelerde bulunacak. Uygulama, 2022-2023’ün bahar döneminde başlayacak. Uygulamanın kapsamı ilerleyen dönemlerde genişletilecek.

Görevlendirmelerse ‘gönüllülük esasına öncelik verilmek şartıyla, üniversite yönetim kurulu kararı ve rektörün onayıyla’ yapılacak. Duyuruda yer alan bu ibare, ‘muhalif akademisyenler sürgün mü edilmek isteniyor’ tartışması yaratmıştı. Diken’in yönetmelik duyurulduğundan bu yana görüştüğü çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyen, bunun bir ‘sürgün projesi’ olduğunu ve muhalif isimlerin üniversitelerden uzaklaştırılacağını söyledi.

Diken’in ulaştığı, YÖK’ten ODTÜ’ye gönderilen bir yazıda, sekiz öğretim üyesinin farklı illerdeki üniversitelere gönderileceği belirtildi. ODTÜ’lü akademisyenlerin gönderileceği belirtilen üniversiteler şöyle:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Munzur Üniversitesi (Tunceli)

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Hangi bölüm ve anabilim dalından akademisyenin gönderileceği YÖK’ün ilettiği yazıda özel olarak belirtildi.

Yazıda, YÖK’ün 18 Kasım’da yayımladığı duyurudaki gibi gönüllülüğe öncelik verileceği belirtilirken, gönüllü çıkmadığı takdirde ne yapılacağı belirtilmedi.

‘İstifa etmiş sayılır’

YÖK’ün gönderdiği yazıda, ‘2547 sayılı kanunun 41’inci maddesi’ dikkate alınıyor. Bu maddeye göre, görevlendirildikleri kendilerine tebliğ edilen akademisyenler, kanuni süresi içinde göreve başlamadıysa istifa etmiş sayılıyor. Bu şekilde istifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim kurumunda yeniden görevlendirilemeyip diğer kamu kuruluşlarında çalıştırılamıyor.

YÖK, aynı yazıyı Boğaziçi Üniversitesi’ne de göndermişti. Yazıya göre, iki öğretim üyesi Burdur’a, bir öğretim üyesi Bingöl’e gönderilecek.