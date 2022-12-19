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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: Yabancıların gayrimenkul yatırımı olmasa doğrudan yatırım neredeyse sıfır

İnsan ister istemez “İyi ki paramızın değerini düşürdük de yabancı daha kolay ve daha çok gayrimenkul alabilir hale geldi; iyi ki gayrimenkul alanlara vatandaşlık vermeyi kolaylaştırdık da alım yapanlar çoğaldı” diye düşünmeden edemiyor. Yoksa halimiz ne olurdu!

Baksanıza, ödemeler dengesinde doğrudan yatırım başlığına koyduğumuz ve “Aman ne güzel, yabancının doğrudan yatırımı devam ediyor” diye övündüğümüz kalemde denge nasıl değişmiş…


Artık kabaca doğrudan yatırım başlığında toplanan her 100 dolarlık döviz girişinin 80 dolar kadarı yabancıların gayrimenkul alımından, 20 doları ise diğer yatırımlardan oluşuyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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