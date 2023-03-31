Muhalefeti ‘kafa kesmek’le tehdit eden ‘Hizbullahçı’ serbest

Batman’daki bir sokak röportajında, kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayıp muhalefet liderlerini ‘kafa kesmekle’ tehdit eden İ.C.K. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Sokak röportajında ‘cihada hazır olduğunu’ belirten İ.C.K., tarikat ve cemaatlerin kapatılması gerektiğini söyleyen muhalefet liderlerini “Onların kafaların keseriz” diyerek ölümle tehdit etmişti.

Batman başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekiplerce dün gözaltına alınan İ.C.K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.