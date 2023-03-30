Muhalefet liderlerini ‘kafalarını kesmekle’ tehdit eden ‘Hizbullahçı’ gözaltına alındı

Batman’da yapılan bir sokak röportajında, kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayıp, muhalefet liderlerini ‘kafalarını kesmekle’ tehdit eden İ.C.K. gözaltına alındı.

Batman’da sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanıtıp, “Cihada hazır olduğunu” belirten İ.C.K. isimli erkek, tarikat ve cemaatlerin kapatılması gerektiğini söyleyen muhalefet liderlerini “Onların kafaların keseriz” diyerek ölümle tehdit etmişti.

İ.C.K.’ye tepkiler çığ gibi büyürken, Batman Başsavcılığı soruşturma başlattığını bildirdi.

AA’nın haberine göre İ.C.K, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İ.C.K’nin partileriyle bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.