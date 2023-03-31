HÜDA-PAR hakkındaki haber ve yazılara sansür üstüne sansür

Köşe yazarları Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz’ın radikal İslamcı HÜDA-PAR hakkındaki yazıları erişime engellendi.

AK Parti Heyeti, HÜDA PAR Genel Merkezini ziyaret etmişti. (AA)

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı. HÜDA-PAR, milletvekili seçimlerine de AKP listelerinden girecek.

Parti, bir süredir kendisiyle ilgili içerik ve haberlere erişim engeli aldırıyor. Bu içeriklerin önemli bir bölümü partiyle Hizbullah’ın ilişkisini ortaya koyan haberler.

Erişime engellenenler arasında Diken’in de haberi bulunuyor.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin projesi EngelliWeb’in aktardığına göre yazıların yanında bir de Cumhuriyet’in parti hakkındaki haberi ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.

.@ismailsaymaz ve @fatihaltayli'nın Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) hakkındaki yazıları ve haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Mart 2023 tarih ve 2023/2626 sayılı kararıyla erişime engellendi. https://t.co/3IILsKc5Jc pic.twitter.com/FixgyrOTTu — EngelliWeb (@engelliweb) March 31, 2023

HÜDA-PAR’ın geçmişi

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

Ancak 2004’te serbest kalan örgüt üyeleri Mustazaflar ile Dayanışma Derneği’ni kurmuştu. Dernek, Hizbullah’a yakın bulununca kapatılmıştı. 2012’ye gelindiğindeyse bu örgüt elemanları HÜDA-PAR’ı kurup silahsız siyasete başladı.

Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.