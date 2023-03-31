HÜDA-PAR genel başkanı geçmişini sildirdi

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun talebiyle, partiyle ilgili çok sayıda içeriğe erişim engeli getirildi. Engellenen içeriklerden birisi de Yapıcıoğlu’nun biyografisinin yer aldığı bir yazı.

Zekeriya Yapıcıoğlu. (AA)

Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı. HÜDA-PAR, milletvekili seçimlerine de AKP listelerinden girecek.

Parti, bir süredir kendisiyle ilgili içerik ve haberlere erişim engeli aldırıyor. Bu içeriklerin önemli bir bölümü partiyle Hizbullah’ın ilişkisini ortaya koyan haberler.

Erişime engellenenler arasında Diken’in de haberi bulunuyor.

Free Web Turkey’in duyurduğuna göre, benzer içerikli birçok haber ve sosyal medya paylaşımı erişime engellendi.

Bu içeriklerden birisi de Yapıcıoğlu’nun biyografisi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun biyografisinin yer aldığı bir içerik de erişime engellendi. pic.twitter.com/3O4R2kcWym — Free Web Turkey (@FreeWebTurkey) March 31, 2023

Tanınmış kişilerin biyografilerini hazırlayan biyografi.info adlı sitede yer alan Yapıcıoğlu’nun biyografisi erişime engellendi.

Biyografinin sonunda Yapıcıoğlu’nun bazı açıklamaları yer alıyor. Bu açıklamalar altı yaşında evlendirilen H.K.G, Hizbullah’ın terör örgütü olmaması ve Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili.