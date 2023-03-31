Carl Sagan belgeseli geliyor: Hayatı çok boyutlu bir destan

Ünlü bilim insanı Carl Sagan’ın hayatı belgesel oluyor.

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1934 ile 1996 yılları arasında yaşayan Sagan astronom, gezegen bilimci, kozmolog, astrofizikçi, astrobiyolog ve belki de hepsinden önemlisi, evrenin olağanüstü güzellikteki ahengini geniş kitlelerin kavrayabileceği şekilde basitleştirerek anlatmayı başaran bir bilim iletişimcisiydi.

Deadline’ın özel haberine göre Amerikalı bilim insanının hayatını anlatacak belgeselin adı henüz belli değil; yapım ekibinde Sagan’ın Emmy ve Peabody ödüllü karısı Ann Druyan da var. Yönetmen, belgesel dalında Oscar adaylığı bulunan Nanette Burstein.

Ann Druyan (solda) ve Nanette Burstein belgeselin arkasındaki isimlerden ikisi.

Carl Sagan 62 yıllık hayatına çok sayıda eser sığdırdı. Bunların en bilineni ‘Cosmos‘ (Kainat) şimdiye kadar en çok satan bilim kitabı. 1985’te yazdığı ‘Contact‘ romanı, Robert Zemeckis tarafından 1997’de filme çekilerek kitlelere ulaştı. Ölüm, yaşam, zaman kavramlarını irdeleyen filmin başrollerinde Jodie Foster ve Matthew McConaughey oynamıştı.

Ailesinin onayı var

Filmi çeken National Geographic, ‘Sagan’ın portresini samimi bir şekilde ortaya koyacaklarını, Ann Druyan’a ve bilime aşkını anlatacaklarını’ belirtti: “Filmde özel ses kayıtları, arşiv klipleri ve animasyonların yanı sıra ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarıyla yapılan röportajlar yer alacak. Sagan’ın ailesinin ve arkadaşlarının onayı ve desteğiyle çekilen film, dünyanın en ilham verici ve devrimci bilim adamlarından birinin hayatına ve kariyerine büyüleyici bir bakış sunacak.”

Ann Druyan’ın sözleriyse hayat arkadaşının 62 yıllık ömrünü hem bilimsel hem de şiirsel biçimde ifade ediyor: “Carl’ın hayatı çok boyutlu bir destandı.”

National Geographic ve Disney+’ta gösterilecek belgeselin, adı gibi yayın tarihi de belli değil.