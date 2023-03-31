Kılıçdaroğlu’nun videosunu Mehmet Şimşek değil, sekiz yaşındaki oğlu beğenmiş!

Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim videosunu AKP’nin eski maliye bakanı Mehmet Şimşek değil, sekiz yaşındaki oğlu yanlışlıkla beğenmiş.

Fotoğraf: Reuters

Kılıçdaroğlu, 27 Mart’ta seçim kampanyasını “Sana söz yine baharlar gelecek” sloganıyla resmen başlatmıştı.

Şimşek, Kılıçdaroğlu’nun söz konusu kampanya reklamına dair Twitter paylaşımını beğendi. Konuya dair haberler çıkınca beğeniyi geri çekti.

Konu gündem olunca gazeteci Uğur Dündar, Twitter’dan Şimşek’le ortak arkadaşlarını aradığını söyleyerek “Onun verdiği bilgiye göre sekiz yaşındaki oğlu iPad’iyle oynarken yanlışlıkla beğeni koymuş. Mehmet Bey durumu fark edince beğeniyi geri almış” dedi.

Eski Maliye Bak.Mehmet Şimşek'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini beğendiği haberleri çıkınca,İngiltere'deki ortak arkadaşımızı aradım.

Onun verdiği bilgiye göre 8 yaşındaki oğlu IPAD'ıyla oynarken yanlışlıkla beğeni koymuş.

Mehmet Bey durumu farkedince beğeniyi geri almış. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) March 31, 2023

Şimşek de Dündar’ı doğruladı.

Maalesef oluyor böyle şeyler! Kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmişiz…

Affola! https://t.co/Tts3k7YPye — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 31, 2023

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’den feyz alıp ortaya attığı ekonomi modelinde ‘Türkiye’nin uçacağı’ söyleniyordu ama tersi oldu. Ekonomistlerin mantıklı açıklama bulamadığı model yüzünden yabancı yatırımcılar da ülkeyi terk etti.

Reuters’ın 16 Mart’ta geçtiği haberde ‘Erdoğan’ın bir şekilde Mehmet Şimşek’le ekonomideki sıkıntılı dönemi aşmak istediği’ yazılmıştı. Hatta AKP’nin seçim beyannamesinde mevcut ekonomi politikalarından geri adım atmaya hazırlandığı belirtilmişti.

20 Mart’ta AKP genel merkezinde Erdoğan’la görüşen Şimşek ‘aktif siyaseti düşünmediğini’ açıklayarak kibarca teklifi reddetmişti.