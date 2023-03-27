Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını başlattı: Sana söz yine baharlar gelecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını resmen başlattı.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan “#SanaSöz yine baharlar gelecek…” notuyla yayınladığı videoda fırtınalı bir gecenin ardından bahar sabahına uyanan bir kız çocuğu, annesinin “Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek” diye şarkı söylediğini duyuyor.

Çocuk, aynı zamanda videoda çalan şarkıyı da söyleyen annesini dinledikten sonra dışarı çıkıp çiçek topluyor.

Daha sonra çeşitli siyasi mesajlar içeren görüntüler ekrana gelirken Kılıçdaroğlu’nun sesi duyuluyor: “Sana söz, birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan, uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan, ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen, neşesi çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz.”

Kılıçdaroğlu ardından çiçek toplayan çocuğa “Sana söz yine baharlar gelecek diyor” ve ekrana millet ittifakı liderleriyle el sıkıştığı görüntüler geliyor.

Video, Kılıçdaroğlu’nun ekrana dönüp “Sana söz yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek” demesiyle son buluyor.

Videoda siyasi nedenlerle görevden alınan akademisyenlerin görevlerine döneceği mesajı verilirken, “Hükümet istifa” sloganlarıyla gündeme gelen futbol tribünleri ve iptal edilen konserler de yer alıyor.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak mutfağından yayınladığı ilk videoda bileğindeki marteniçka dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından çiçekli bir ağaç dalına asılmış ‘marteniçka’ fotoğrafı paylaşarak ‘Sana söz’ notunu düşmüştü.

Millet ittifakı liderleri de Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını alıntılayarak destek verdi.