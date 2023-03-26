Kılıçdaroğlu ‘marteniçka’ bilekliği astı: Sana söz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir süredir bileğinde bulunan ‘marteniçka’ bilekliğinin yer aldığı yeni paylaşımında ‘Sana söz’ ifadesine yer verdi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak mutfağından yayınladığı ilk videoda bileğindeki marteniçka dikkat çekmişti.

Bilekliği kendisine eski bir Kızılay il başkanının hediye ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, leylek görünce çıkaracağını söylemişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından çiçekli bir ağaç dalına asılmış ‘marteniçka’ fotoğrafı paylaşarak ‘Sana söz’ notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, profilindeki kapak fotoğrafını da marteniçka görseliyle değiştirdi.

Marteniçka nedir?

Balkan ve Trakya halkları, baharı kırmızı ve beyaz yünlerden yapılan marteniçka bilekliklerle kutluyor. Beyaz uzun ömrü, kırmızı ise sağlığı temsil ediyor.

Mart ayına girince takılan marteniçkalar kırlangıç, leylek, karınca yuvası görülünceye dek taşınıyor. Bunlardan en az biri görüldüyse ay başında tutulan dileğin gerçek olacağı düşünülüyor. Daha sonra da bileklerdeki marteniçkalar, çiçek açmış bir ağaca çaput şeklinde bağlanıyor.