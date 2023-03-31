HÜDA-PAR’ın Gaffar Okkan nefreti: İşkenceci, müminlerin iffetine dokundu

14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA-PAR yöneticilerinin Hizbullah tarafından öldürülen Diyarbakır eski emniyet müdürü Gaffar Okkan hakkındaki ifadeleri dikkat çekiyor.

HÜDA-PAR’a yakın sitelerdeki haberlerde Okkan, ‘işkenceci’ olarak suçlanırken, Okkan dönemi için “Müminelerin iffetine dokunuldu” denmiş.

HÜDA-PAR destekçileri. (AA)

AKP ve HÜDA-PAR 14 Mayıs’ta birlikte hareket etme kararı almıştı. HÜDA-PAR, AKP listelerinden seçime girerken, cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı. Bu kararın ardından Hizbullah’la ilişkisi tartışma konusu olan HÜDA-PAR’ın yöneticilerinin Gaffar Okkan hakkındaki ifadeleri dikkat çekti.

Okkan, Diyarbakır emniyet müdürüyken 24 Ocak 2001’de uğradığı silahlı saldırıda korumalarıyla birlikte öldürülmüştü. Suikast sonrası çok sayıda Hizbullah üyesi yargılanmıştı. Yargılanan isimler son yıllarda serbest kalmıştı. Okkan, Hizbullah’a operasyonlar ve örgütün ağını ifşa etmesiyle adını duyurmuştu.

HÜDA-PAR’a yakınlığıyla bilinen Doğru Haber sitesinde ve İlke Haber Ajansı’nda yer alan haberlerde, aralarında partinin yöneticilerinin de olduğu çok sayıda ismin Okkan’a yönelik ağır ifadeler kullandığı görülüyor.

‘Müminelerin iffetlerine dokunuldu’

Bugün HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun danışmanlığını yapan ve 2016’da partinin genel başkan yardımcısı olan Bahattin Temel, Gaffar Okkan için şu ifadeleri kullanmış:

“PKK’ya alan açtığı için cenazesine de PKK sahip çıktı. Apo’yu gömer gibi onu başlarına taç yaptı. Gaffar Okkan döneminde bir ilk olarak mümine bacılar gözaltına alındı ve vahşi işkencelerden geçirildi. Gözaltında birçok mümin ve müminelerin iffetlerine dokunuldu. Birçok masum sırf inancını yaşamak istediği için yargısız infaz edildi. İnancını yaşamak isteyenleri sindirip ateistleri semirttiğinin karşılığı olarak bugün resmi törenlerle anılıyor.”

‘Örgüt bağlantıları deşifre edilmeli’

Doğru Haber sitesinde yer alan ve Hüseyin Kaya imzasıyla 2018’de yayınlanan bir yazıdaysa şu ifadeler yer almış:

“Hakkında böyle iddialar bulunan bir polis müdürü ölmüşse bile soruşturulmalı ve varsa örgüt bağlantıları deşifre edilmelidir. Bu aslında o dönemde yapılan operasyonları, işkenceli sorgularda alınan ifadeleri ve gözaltındaki infazları da sorgulanır hale getirecektir. Eğer hükümet FETÖ ile mücadelede samimi ise geçmişte devlet adına işlenen suçlarla da yüzleşmek zorundadır.”

Doğru Haber sitesinde Hüseyin Velioğlu’nun ölümü sonrası örgütün başına geçen ve 2011’de tahliye edildikten sonra bir daha bulunamayan Edip Gümüş için ‘Hizbullah Cemaati Rehberi’ ifadeleri yer alıyor. Site sık sık Gümüş’ün mesajlarını yayınlıyor.

‘PKK’ya hizmet etti’

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı’ysa 2017’de attığı bir tweet’te Okkan için “PKK’ya hizmet etti” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Tasalı’nın 17 Ocak 2000’de örgüt lideri Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü Beykoz’daki örgüt villasında ele geçen belge ve örgüt arşivinde özgeçmiş raporu bulunduğu için tutuklandığı biliniyor. Tasalı daha sonra topluma kazandırma yasasına başvurarak tahliye edildi.