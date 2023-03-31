Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu’nun kampanya reklamını beğendi

Ekonomide eskiye dönmek istediği iddia edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebini reddeden AKP’nin eski maliye bakanı Mehmet Şimşek, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasını beğendi.

Şimşek, konu gündem olunca beğeniyi geri çekti.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’den feyz alıp ortaya attığı ekonomi modelinde ‘Türkiye’nin uçacağı’ söyleniyordu ama tersi oldu. Ekonomistlerin mantıklı açıklama bulamadığı model yüzünden yabancı yatırımcılar da ülkeyi terk etti.

Reuters’ın 16 Mart’ta geçtiği haberde ‘Erdoğan’ın bir şekilde Mehmet Şimşek’le ekonomideki sıkıntılı dönemi aşmak istediği’ yazılmıştı. Hatta AKP’nin seçim beyannamesinde mevcut ekonomi politikalarından geri adım atmaya hazırlandığı belirtilmişti.

20 Mart’ta AKP genel merkezinde Erdoğan’la görüşen Şimşek ‘aktif siyaseti düşünmediğini’ açıklayarak kibarca teklifi reddetmişti.

Kılıçdaroğlu, 27 Mart’ta seçim kampanyasını “Sana söz yine baharlar gelecek” sloganıyla resmen başlatmıştı.

Şimşek, Kılıçdaroğlu’nun söz konusu kampanya reklamına dair Twitter paylaşımını beğendi. Konuya dair haberler çıkınca beğeniyi geri çekti.