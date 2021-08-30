Akşam Postası / 30 Ağustos 2021

‘Corona’da yeni varyant: Daha hızlı yayılıyor ve daha bulaşıcı

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, yeni bir corona virüs varyantının tespit edildiğini duyurdu. C.1.2 kodlu varyant, bugüne kadar tespit edilmiş tüm varyantlardan daha hızlı yayılıyor.

Eski AKP’li vekilden Erdoğan Bayraktar değerlendirmesi: Yüzde 95’i itirafçı olacak

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AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski Kırıkkale milletvekili Kemal Albayrak, Eski Çevre ve Şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 17-25 Aralık süreciyle ilgili açıklamaları hakkında “Bu partide görev alanların yüzde 90’ı ileride itirafçı olacak” dedi.

Taliban’la ekrana çıkan kadın gazeteci de Afganistan’ı terk etti: Korkuyorum

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Afganistan’ın ünlü gazetecilerinden Beheshta Arghand ülkeden kaçtı. Arghand, radikal İslamcı Taliban’ın üst düzey bir yetkilisiyle ekrana çıkan ilk kadın gazeteci olmuş ve dünya manşetlerinde kendine yer bulmuştu.

Zincir marketlerde ortak fiyat yok, rekabet varmış

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), ‘zincir marketlerin ortak fiyat belirlediği’ suçlamasını reddetti. GPD’ye göre marketlerde fiyatların bu kadar yakın olmasının nedeni yoğun rekabet.

RTÜK üyesi, başkana ‘kendi ilacından tattırdı’

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, daha önce kendisini ihsas-ı rey yaptığı gerekçesiyle toplantıya almayan başkan Ebubekir Şahin’e aynı suçlamayı yöneltti. Taşçı, Şahin’in paylaştığı bir tweet dolayısıyla toplantıya katılamayacağını öne sürdü.

Murakami’den başbakana: Pandemiden çıkış görüyorsa gözleri yaşına göre çok iyi

Japon yazar Haruki Murakami, ülkesindeki pandemi yönetimini eleştirerek başbakan Yoşihide Suga’yı artan vakaları ve halkın endişelerini görmezden gelmekle suçladı.

Akrabaları: ABD’nin Kabil’deki İHA saldırısında altısı çocuk 10 sivil öldü

ABD’nin dün, Afganistan’ın başkenti Kabil’de IŞİD’e yönelik düzenlediğini açıkladığı insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucunda sivillerin öldüğü belirtildi. Hayatta kalan akrabaları, aynı aileden, aralarında altı çocuğun bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Banka soyguncuları rehineleri arabaların üstüne bağlayarak kaçtı

Brezilya’da silahlı bir çete, banka soyduktan sonra kaçarken kullandığı arabaların üstüne ve kaportasına rehineleri bağladı.