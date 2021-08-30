Taliban’la ekrana çıkan kadın gazeteci de Afganistan’ı terk etti: Korkuyorum

Afganistan’ın ünlü gazetecilerinden Beheshta Arghand ülkeden kaçtı. Arghand, radikal İslamcı Taliban’ın üst düzey bir yetkilisiyle ekrana çıkan ilk kadın gazeteci olmuş ve dünya manşetlerinde kendine yer bulmuştu.

Fotoğraf: TOLO News

Taliban iktidarında kadınları neyin beklediği en merak edilen konuların başında. Uluslararası arenada meşrutiyet kazanmak isteyen Taliban üst yönetimi 17 Ağustos’ta ezber bozan bir adım atmış ve kadın olmasına rağmen 24 yaşındaki Beheshta Arghand’un programına konuk olmuştu.



2004 yılında Afganistan’da kurulan TOLO News kanalında yayınlanan bu program kısa sürede dünyanın farklı noktalarında manşet olmuş ve Arghand’ı kısa sürede meşhur bir gazeteci haline getirmişti. Arghand, kısa süre sonra bir Taliban suikast girişiminden sağ kurtulan aktivist Malala Yousafzai ile de bir söyleşi yapmıştı.

Ancak Arghand, Taliban’ın verdiği tüm ılımlı mesajlara rağmen kendisini güvende hissetmedi.

CNN International’da yer alan habere göre ünlü sunucu ülkeyi terk etti.

Fotoğraf: AA

‘Sözünü tutarlarsa dönerim’

Arghand şunları söyledi: “Ülkeyi terk ettim çünkü milyonlarca insan gibi ben de Taliban’dan korkuyorum. Taliban söylediklerini uygular ve durum düzelirse ülkeme geri döneceğim. Halkım için çalışacağım.“

Arghand ayrılışının ardından açıklama yapan TOLO’nun sahibi Saad Mohseni da Taliban’ın gelişinin ardından neredeyse tüm tanınmış muhabir ve gazetecilerin ayrıldığını dile getirdi.

Taliban döneminde kadınlar

Taliban 1996’da da ülkeyi büyük ölçüde kontrolü altına almış, 11 Eylül saldırılarından sonra ABD’nin düzenlediği operasyon ile iktidarına son verilmişti. Taliban yönetiminde kadınlar sadece burkayla bir erkeğin refakatinde sokağa çıkabiliyordu. Kız çocuklarının okula gitmesine de izin verilmiyordu. Yine bu dönemde kadınlar meydanlarda halkın gözü önünde kırbaçlanıyor ve cezalandırılıyordu.