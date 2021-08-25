Kadınlara ‘Evden çıkmayın’ diyen Taliban’ın gerekçesi: Güvenlik güçlerimiz kadınlara nasıl davranacağı konusunda eğitim almadı

Radikal İslamcı Taliban, Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından çalışan kadınların ‘geçici bir süre‘ evden çıkmamalarını istedi. Kararın gerekçesi ise Taliban militanlarının kadınlarla konuşmaya yabancı olması.

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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit’in başkent Kabil’de düzenlenen basın toplantısındaki açıklaması şöyle: “Güvenlik güçlerimiz kadınlara nasıl davranacağı konusunda eğitim almadı, bazıları kadınlarla nasıl konuşulacağını bilmiyor. Güvenliği tam sağlayana kadar kadınlardan evde kalmalarını istiyoruz.”

Mücahit, geçici bir süreliğine evde tutulacak kadınların işlerinden çıkarılmayacağını ve maaşlarında kesinti yapılmayacağını da ekledi.

Oluşumun özellikle üst kademesi şu ana kadar dünyaya geçmiş dönemdeki Taliban’a göre ‘daha ılımlı’ mesajlar yolladı. Ancak çok sayıda Afgan, Kabil’den önce girdiği kentlerde kadınları baskı altına alan Taliban’ın eski zihniyetinin değişmediğini söylüyor. Örgüt, ülkede kontrolü sağladıktan sonraki dönemde Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler çok sayıda hak ihlali tespit etmişti.

Taliban 1996’da ülkeyi büyük ölçüde kontrolü altına almış, 11 Eylül saldırılarından sonra ABD’nin düzenlediği operasyon ile iktidarına son verilmişti. Taliban yönetiminde kadınlar sadece burkayla bir erkeğin refakatinde sokağa çıkabiliyordu. Kız çocuklarının okula gitmesine de izin verilmiyordu. Yine bu dönemde kadınlar meydanlarda halkın gözü önünde kırbaçlanıyor ve cezalandırılıyordu.

Taliban militanları ABD ve NATO’nun çekilme kararının ardından Afganistan’ı hızla kontrolü altına almıştı.