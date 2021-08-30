DSÖ: Son iki haftada Avrupa’daki vaka artışı endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, kıtadaki 33 ülkenin son 14 günü incelendiğinde vaka sayılarının önceki iki haftaya kıyasla yüzde 10’dan fazla arttığını duyurdu.

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Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının 150’yi aşkın ülkede görüldüğü açıklanmıştı. Varyantın daha bulaşıcı olduğu bildiriliyor. Aşılamanın başlaması sonrası kısıtlamalarda gevşemeye giden ülkelerde vaka sayılarının arttığı görülüyor.

Virüsün bulaşma hızı hakkında derin endişe duyduğunu aktaran Kluge, bunun başlıca sebebinin yaz mevsiminde artan seyahatler olduğunu belirtti.

Avrupa’daki birçok hastanenin kapasitesinin üzerinde çalıştığını söyleyen Kluge, bulaşma hızındaki artışın yaz mevsimindeki seyahatlerden kaynaklandığının altını çizdi.

‘Aşılama yavaşladı’

DSÖ direktörü, aşı üretimindeki yetersizliğin yanı sıra, aşılara bazı bölgelerin erişemediğini bununla birlikte birçok kişinin aşıyı reddetmesi ile mücadele ettiklerini aktarırken, geçtiğimiz altı haftada kıta Avrupası’nda aşılamanın yavaşladığını vurguladı.

Kluge ayrıca virüs ile mücadele için aşı üretiminin artırılması, dozların eşit şekilde paylaştırılması ve aşıya talebin sürdürülmesi konularının en önemli üç unsur olduğu söyledi.