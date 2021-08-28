Ölümler, vakalar ve aşı: Dünyada Covid-19’da son durum nasıl?

Dünya genelinde Covid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 500 bini geçti. Aşılamada ise şimdilik 5 milyar doz aşılmış gözüküyor. Salgının başından beri en fazla vaka görülen ülkeler ise sırasıyla ABD, Hindistan ve Brezilya.

Fotoğraf: Reuters

Pek çok ülkedeki resmi istatistiklerde ölmeden önce corona virüs testi pozitif çıkmayan kurbanların ölüm nedeni Covid-19 olarak görülmüyor. Bazı çalışmalar Rusya’da beş kat, Afrika’da 14 kat daha fazla ölüm yaşanmış olabileceğini gösteriyor. Kırsalla bağlantının zayıf olduğu Hindistan’da ise bu rakam çok çok daha yüksek olabilir.

Türkiye’de 27 Ağustos itibarıyla toplam 55 bin 713 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu rakam resmi ölüm rakamları içinde Türkiye’yi 18’inci sıraya koyuyor.

En çok ölüm yaşanan 10 ülke

ABD: 653 bin 405

653 bin 405 Brezilya: 578 bin 396

578 bin 396 Hindistan: 437 bin 403,

437 bin 403, Meksika: 257 bin 150,

257 bin 150, Peru: 198 bin 115 ,

198 bin 115 , Rusya: 180 bin 840

180 bin 840 Britanya: 132 bin 243

132 bin 243 Endonezya: 131 bin 372

131 bin 372 İtalya: 129 bin 2

129 bin 2 Kolombiya: 124 bin 648

İlk kez Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan Covid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde 216 milyon 332 bin 98 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 193 milyon 317 bin 237 kişi iyileşti. Halen 18 milyon 513 bin 591 hastanın tedavisi sürüyor.

En çok vaka bildiren ilk 10 ülke

ABD: 39 milyon 540 bin

39 milyon 540 bin Hindistan : 32 milyon 649 bin

: 32 milyon 649 bin Brezilya: 20 milyon 703 bin

20 milyon 703 bin Rusya: 6 milyon 863 bin

6 milyon 863 bin Fransa: 6 milyon 711 bin

6 milyon 711 bin Britanya: 6 milyon 666 bin

6 milyon 666 bin Türkiye: 6 milyon 311 bin

6 milyon 311 bin Arjantin: 6 milyon 311 bin

6 milyon 311 bin Kolombiya: 4 milyon 901 bin

4 milyon 901 bin İran: 4 milyon 895 bin

Dünya genelinde uygulanan aşı miktarı da 5 milyar dozu geçmiş durumda. Dünya nüfusunun yüzde 33,2’si en az bir doz aşı oldu. Dünya genelinde günlük olarak uygulanan aşı miktarı ise ortalama 38 milyon doz. Ancak ülkeler arasında aşılama konusunda hala büyük farklar var. Avrupa ve Kuzey Amerika’da aşılama oranları yüzde 52’yi geçerken Afrika’da henüz yüzde 4,5 civarında. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşılara erişimde adaletin sağlanamaması durumunda ise yeni varyantların devam edeceği konusunda uyarıyor.

En çok aşı yapılan 10 ülke

Çin: 1 milyar 960 milyon

Hindistan: 582 milyon 240 bin

ABD: 363 milyon 270 bin

Brezilya: 178 milyon 550 bin

Japonya: 118 milyon 310 bin

Almanya: 99 milyon 630 bin

Endonezya: 89 milyon 830 bin

Türkiye: 89 milyon 812 bin,

Britanya: 89 milyon 500 bin

Fransa: 83 milyon 940 bin



