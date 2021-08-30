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Yaramazlara biraz batar!

Akrabaları: ABD’nin Kabil’deki İHA saldırısında altısı çocuk 10 sivil öldü

ABD’nin dün, Afganistan’ın başkenti Kabil’de IŞİD’e yönelik düzenlediğini açıkladığı insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucunda sivillerin öldüğü belirtildi. Hayatta kalan akrabaları, aynı aileden, aralarında altı çocuğun bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fotoğraf: BBC

ABD, IŞİD’in Horasan Vilayeti kolu olarak bilinen IŞİD-K grubuyla ilişkisi olan en az bir intihar bombacısının yer aldığı aracın hedef alındığını açıklamıştı. Geçen perşembe günü Kabil Havalimanı’na yönelik saldırıda 13 Amerikan askerinin de bulunduğu en 180’e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD-K üstlenmişti.


Ölen sivillerin akrabaları BBC’ye konuştu. Onlar, hayatını kaybeden 10 kişinin, pazar günü evlerinin önünde park edilen bir aracın bir patlamadan etkilenmesi sonucunda öldüğünü söylerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu kişilerin nasıl öldüklerinin netlik kazanmadığını, konuyu araştırdıklarını açıkladı.

Açıklamada, İHA saldırısı sonrasında ‘kuvvetli patlamalar’ olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, patlamaların, ‘içeride patlayıcı madde olduğu anlamına geldiği bunun da zaiyatı artırmış olabileceği’ belirtildi.

Ölenlerin bir kısmının geçmişte uluslararası örgütlerde çalıştıkları ve ABD vizeleri olduğu belirtildi.

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