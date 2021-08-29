ABD, Kabil’de hava saldırısı düzenledi

ABD Afganistan’ın başkenti Kabil’de askeri bir saldırı düzenledi.
Kabil’de duyulan patlama sesinin söz konusu saldırıdan kaynaklandığı düşünülüyor.
Bu, Radikal İslamcı Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği kentteki ilk saldırı değil. Hafta içinde Kabil havalimanında intihar saldırısı düzenlenmiş; 170’ten fazla kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD’in Horasan kolu (IŞİD-K) üstelenmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, “Kabil saldırısını düzenleyenlerin peşine düşeceğiz; bedelini ödeteceğiz” demişti.
Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer, bugünkü saldırının IŞİD-K militanlarını hedef aldığını söylerken bilgiler geldikçe durum hakkında bilgilendirme yapılacağını belirtti.