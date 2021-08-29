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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Kabil’de hava saldırısı düzenledi

ABD Afganistan’ın başkenti Kabil’de askeri bir saldırı düzenledi.

Fotoğraf: Reuters

Kabil’de duyulan patlama sesinin söz konusu saldırıdan kaynaklandığı düşünülüyor.


Bu, Radikal İslamcı Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği kentteki ilk saldırı değil. Hafta içinde Kabil havalimanında intihar saldırısı düzenlenmiş; 170’ten fazla kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD’in Horasan kolu (IŞİD-K) üstelenmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, “Kabil saldırısını düzenleyenlerin peşine düşeceğiz; bedelini ödeteceğiz” demişti.

Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer, bugünkü saldırının IŞİD-K militanlarını hedef aldığını söylerken bilgiler geldikçe durum hakkında bilgilendirme yapılacağını belirtti.

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