Murakami’den başbakana: Pandemiden çıkış görüyorsa gözleri yaşına göre çok iyi

Japon yazar Haruki Murakami, ülkesindeki pandemi yönetimini eleştirerek başbakan Yoşihide Suga’yı artan vakaları ve halkın endişelerini görmezden gelmekle suçladı.

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Suga aşıların etkinliğiyle ilgili fazla iyimser olmak, halkın itirazları ve salgına dair endişelerine rağmen olimpiyat oyunlarını düzenlemede ısrarcı olmakla eleştirilmişti.

Olimpiyat oyunları başladıktan sonra ülkede günlük vaka sayıları neredeyse beş kat artmıştı.

126 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 43’üne iki doz aşı uygulandı.

Kitapları dünyanın birçok ülkesinde çok satanlar listelerinde yer alan 72 yaşındaki yazar aylık radyo programında konuya değindi.

Başbakan Suga’nın Tokyo’daki olimpiyat oyunlarının hemen öncesinde “Uzun bir tünel sonrası çıkış görünüyor” dediğini hatırlatan Murakami sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekten bir çıkış gördüyse şayet gözleri yaşına göre çok çok iyi görüyor olmalı. Ben de Suga ile aynı yaştayım ama herhangi bir çıkış görmüyorum. Başkalarının dediklerini dinlemiyor. Belki de sadece çok iyi gören gözleri vardır. Ya da sadece görmek istediğini görüyor.”

Hala bir çıkış göremediklerini belirten Murakami “Gerçekten bir çıkış görmeye başlayana kadar da hayatta kalmalıyız” dedi.

Japonya’da hükümete yönelik destek geçen eylülden bu yana yüzde 70’ten yüzde 30’un da altına düşmüş durumda.