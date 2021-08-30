RTÜK üyesi, başkana ‘kendi ilacından tattırdı’

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, daha önce kendisini ihsas-ı rey yaptığı gerekçesiyle toplantıya almayan başkan Ebubekir Şahin’e aynı suçlamayı yöneltti. Taşçı, Şahin’in paylaştığı bir tweet dolayısıyla toplantıya katılamayacağını öne sürdü.

Taşçı (solda) ve Şahin sık sık karşıya geliyor.

RTÜK 11 Ağustos’ta orman yangınlarıyla ilgili yayınları nedeniyle altı kanala idari para cezası vermişti. ‘Yangın haberlerine sansürü duyurmak‘la suçlanan Taşçı toplantıdan çıkarılmıştı.

Taşçı, yazılı açıklamasında gerekçesinin ‘sansür girişimini deşifre etmesi ve yangın haberleriyle ilgili bugünkü Üst Kurul toplantısında ceza isteminin görüşüleceğini kamuoyuyla paylaşması olduğunu’ belirterek şunları söylemişti: “Sosyal medya hesabım üzerinden ceza isteminin karara bağlanacağını duyurmuştum. Ne yönde bir karar çıkacağına, benim nasıl oy kullanacağıma ilişkin en ufak bir imada dahi bulunmadığım yaptığım paylaşımda açıkça görülecektir.”

Buna karşılık Şahin Taşçı’nın ‘ihsas-ı rey yaptığı’ gerekçesiyle bahsi geçen dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alındığını söylemişti.

Başkan Şahin dün Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum gezisinde “Nasılsınız, iyi misiniz” sorusuna “Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü, yürü” yanıtını veren kadına tepki gösteren gazeteci İsmail Saymaz’la ilgili paylaşım yapmıştı.

Saymaz’ın katıldığı program hakkında inceleme başlatıldığını duyuran Şahin şu ifadeleri kullanmıştı: “Bir anne hakkında TV’de çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır.”

RTÜK üyesi Taşçı bu tweet’i alıntılayarak Şahin’e yönelik şunları yazıdı: “Sayın Ebubekir Şahin ‘hakaret edildi‘ ifadeniz adalet ve tutarlılığınızın testi için Kurula bir fırsat verecek. Dosyanın görüşüleceği RTÜK toplantısına ihsas-ı rey nedeniyle katılamazsınız. Katılırsanız salondan çıkarılmanızı Üst Kurula teklif edeceğimi şimdiden ilan ediyorum.”