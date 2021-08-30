Valilikten kendi vakfına ‘çifte standart’: Kamp alanlarıyla orman yangınına davetiye

AYŞEGÜL KASAP

Bilim insanların yangın tehdidin devam ettiğini söylemesine rağmen Muğla’da ormanlık alanlarda kamplar devam ediyor. Üstelik valilik 5 Eylül’e kadar ormanlık alanlara girişi de yasaklamıştı. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova gönüllüsü İstem Akkoyun’lu Diken’e yaptığı açıklamada Akyaka kamp alanının yerleşim yerine çok yakın olduğunu ve bu nedenle tedirgin olduklarını söyledi.

Piknik yapmanın yasak olduğu bölgede kampa izin verilmesi tezat oluştururken Akkoyunlu’ya göre bunun nedeni kamp işletmesinin valiliğin vakfına ait olması. Yani bir anlamda çifte standart.

Piknik tüpünün kullanıldığı ve kızılçamlarla çevrili alanda elektrik kabloları da çekildi -Akyaka’da elektrik kablolarından kaynaklı beş yangın çıkmıştı.

Fotoğraf: MUÇEP

28 Temmuz’da önce Manavgat’ta daha sonra da Muğla’da başlayan yangınlar yaklaşık üç hafta içinde kontrol altına alınabilmişti. Yangınlardan sonra Muğla Valiliği, ‘orman yangınları ile mücadele kapsamında’ 5 Eylül’e kadar ormanlara görevliler harici girişleri yasaklamıştı.

Fotoğraf: MUÇEP

‘Alana giriş ücretli’

Orman kampını işleten vakıf valilik tarafından kurulan Muğla’ya Hizmet Vakfı. MUÇEP’ten İstem Akkoyunlu bunu çifte standart olarak niteleyerek, ‘Bu kendine imtiyaz’ dedi: “Alana giriş ücretli. Çadır kuruyorsunuz ne kadar kalacaksanız çadırın ücretini ödeyip kalıyorsunuz. İşletme müdürüyle konuştuğumuzda ise ‘Gereken önlemler yerine getiriliyor’ yanıtı aldık. Burada genelge çerçevesinde konuştu. Genelge de çifte standarda çok açık.”

İşletmenin savunmasındaki dayanağı genelgedeki üçüncü madde: “Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.”

‘Pikniğe gitmek yasak ama konaklama serbest’

Akkoyunlu şöyle devam etti: “Yanıcı malzemeleri tanımlarken semavere kadar tanımlıyor ama piknik tüpünü kullanmıyor. Semaverde de aynı mantık var. Piknik tüpünde de semaver de de ateş var. Fakat burada kampın açık tutulması için o tüpün olması lazım. Kampa gelen insanlar yemek yapacak, çayını demleyecek vb… Genelgeye göre pikniğe gitmek yasak ama konaklayabiliyorsunuz”

‘Yerleşim yerine çok yakın’

Akyaka’daki kamp alanı yerleşim yerine çok yakın ve bu durum da bölge halkını olası bir yangın tehlikesine karşı tedirgin ediyor: “Ben yürüyerek o alana gidebiliyorum. Yerleşim alanının burnunun dibinde. Her şey tehdit altında. Akyaka’nın üç tarafı orman. Burada çok büyük potansiyel tehlike var. Sadece tüp değil, uzatma kablolarıyla elektrik temin ediyor. Ayrıca kızılçam ormanlarının ortasında bir yer burası. Yangında Akyaka bir kere telaffuz edildi ama elektrik kablolarından kaynaklı beş yangın oldu. Belediye ve halkın hızlı bir şekilde koordine olmasıyla yangınlar anında söndürüldü. Burada şimdi elektrik kabloları var, piknik tüpü var, sigara da var.”

Orman Genel Müdürlüğü sayfasında kamp alanı ormanlık alan olarak görünüyor

‘Ormanları gerçekten koruma niyetleri varsa…’

Ormancılık politikası uzmanı Erdoğan Atmış çifte standardı şu sözlerle eleştirdi: “Kurallar yöneticilerin keyfine göre uygulanmaz. Ormanları gerçekten korumaya niyetleri varsa tersini yapmalılar.”

Kurallar yöneticilerin keyfine göre uygulanmaz. Ormanları gerçekten korumaya niyetleri varsa tersini yapmalılar. https://t.co/S3jWKJ5O0H — Erdoğan Atmış (@ErdoanAtm) August 29, 2021

Kamp alanına sanatçı Suavi’den de tepki geldi: “Nail Çakırhan ağabey de dahil, çokça güzel insanın değer kattığı, doğanın cennetlerinden Akyaka. dilerim bir ihmale uğramaz! Orada piknik yapılamaz, kontrolsüz kamp olmaz, ateş yakılmaz. Akyaka aşktır, kendi ateşini yakan.”