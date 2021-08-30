30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Genç yaşlı herkes zaferin 99’uncu yılında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyor.

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Kapadokya’da, sıcak hava balonları, Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı. Yerli ve yabancı turistler bu özel balonların fotoğrafını çekti.

Fotoğraf: DHA

Antalya’nın Kaş ilçesinde dalış turizmine katkı için 2017’de batırılan 45 tonluk tankın olduğu limanda, bir grup dalgıç, günün anlam ve önemine uygun dalış yaptı. Tankın yanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, fotoğraf çekti.

Fotoğraf: AA

Sivas’ta Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene kent halkının ilgisi büyüktü. Çok sayıda anne-baba kırmızı-beyaz giydirdikleri çocuklarıyla bayram coşkusunu yaşadı.

Fotoğraf: AA

Muğla’daki kutlamaların adresi Menteşe Cumhuriyet Meydanı’ydı. Folklor gösterisi kutlamaya renk kattı.

Fotoğraf: AA

Malatyalılar, Atatürk Caddesi’ndeki geçit töreninde coşkuyu bayraklarını sallayarak yaşadı.

Fotoğraf: AA

Edirne’deki törende bayrağı bağrına basan yaşlı bir kadın duygulu anlar yaşadı. Onun gözleri yaşlı halde ifade ettiği Ata’ya minnet ve vatan sevgisi görenleri de duygulandırdı.

Fotoğraf: AA

Uşak’ta, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda tören düzenlendi. Halk oyunları gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Fotoğraf: İBB

İstanbul’da ilk tören Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı’ndaydı. Anıta çelenk bırakıldı.

Fotoğraf: İBB

Vatan Caddesi’ndeki geçiti coşkulu bir kalabalık izledi.