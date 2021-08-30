Doçent uyardı: Kırmızı alarm vermeye başladık

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Covid-19 vaka sayılarının üç-beş kat arttığını belirterek ‘kırmızı alarm’ vermeye başlandığını vurguladı.

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Türkiye’de vaka sayıları 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların büyük kısmının kaldırılmasıyla artışta. Son 24 saatte 17 bin 332 vaka, 255 can kaybı kaydedildi. Yüz yüze eğitim başlaması öncesinde ise endişeler arttı.

DHA’nın haberine göre Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Savaşçı, özellikle son 15 gündür vaka sayılarında çok ciddi bir artış olduğunu belirterek şunları söyledi: “Önceki dönemde aslında ayakta hafif vakalarımız mevcuttu; ama son 15 gündür hastaneye yatırmak zorunda kaldığımız ve yoğun bakım ihtiyacı olan, şu anda kliniklerde yoğun bakım yeri beklediğimiz hastalarımız mevcut. Demek ki durum ciddiye gidiyor; bunu buradan anlayabiliriz. Bunun birinci öncelik nedeni; halen daha aşı yaptırmak istemeyen, aşı olmamış insanlarımız var. Hatta bir ailede anne-baba aşı yaptırıyor, 21 yaşındaki çocukları yaptırmamıştı. Aile çok üzülüyor, çocuğu yatırmak zorunda kaldık ve genel durumu kötüydü. Genel olarak vaka dağılımına baktığımızda 40 yaş altı vakalarımız çok yoğun. Özellikle 65 yaş üzerinde de 2 doz inaktif aşı yapanlar da hastalanmaya, yoğun bakıma yatmaya başladı”.

‘Neredeyse tamamı Delta varyantı’

Vakalarının neredeyse tamamının Delta varyantı olduğunu belirten Savaşçı, şunları kaydetti: “Ne yazık ki neredeyse vakalarımızın tamamını Delta varyantı olarak değerlendirebiliriz. Onların hem bulaş riski biraz fazla hem inaktif aşıların koruyuculuk oranları biraz düşük kaldı. Vaka sayılarımızla birlikte yoğun bakım ihtiyaçlarımız da artıyor. Son 15 günde klinikte takip edecek boş yataklarımız az da olsa var ama yoğun bakımlarda ciddi oranda artışlar mevcut. Son 15 günde 3-5 kat bir artışımız söz konusu. Ayakta takip ettiğimiz hafif vakalar, biraz daha orta ve ciddi boyuta dönmeye başladı. Dolayısıyla kırmızı alarm vermeye başladık. Yaz dönemi, personel izinleri, 2 yıldır sağlık çalışanlarında bir yorgunluk olmaya başladı. Halkımızda da vurdumduymazlık söz konusu olmaya başladı. En büyük tehlike ise aşı yaptıranlar arasında da kendini çok güvende hisseden bir kitle olmaya başladı.”