Van Tabip Odası başkanı: İstifa eden doktorlar yurt dışına veya özele gidecek

Van Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, kentte istifa dilekçesini veren doktorların ya özel sektöre geçeceğini ya da yurtdışına gideceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 1 Temmuz’da kalkan yasağın ardından 43 doktorun istifa dilekçesini verdiğini duyurmuştu.

VOA Türkçe’den Mahmut Bozarslan’a konuşan Hüseyin Yaviç, istifaları ‘ağır çalışma şartlarının getirdiğini’ kaydederek şunları aktardı: “Sağlık kurumlarında sağlık çalışanlarının işi çok ciddi anlamda artmıştı. Ama özellikle iki yıllık pandemi süreci bu işi yükünü daha da arttırdı. Bu iş yükünü tolere edebilecek çalışma koşullarında da herhangi bir düzelme olmadı. Yoğun çalışma temposu devam etti. Aynı şekilde özellikle hekimlerin yıllık izinleri kullanması belki yasal olarak serbest bırakıldı, ama yine de yaşanan yoğunluktan dolayı izinlerin kullanımı dahi problemli bir duruma geldi. Hekimler kamuda çalışırken emeklerinin karşılığını da uzun bir süredir alamıyorlardı. Özellikle kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin istifası ve özel sektöre geçmeleri beklenen bir gelişmeydi.”

İstifaların sağlık sistemini olumsuz etkileyeceğini belirten tabip odası başkanı şöyle devam etti: “Bu süreçlerde sağlık çalışanları sadece pandemiyle mücadele etmediler, çalıştıkları kurumlarda idarecilerin baskısı, mobing ve sağlıkta yaşanan şiddet vakaları ile karşı karşıya kaldılar. Bunlarda istifalarda etkili oldu. Bu istifaların sağlık hizmetlerine yönelik olumsuz etkisi olacak. Özellikle belli branşlardaki hekim sayısının yetersiz olmasından dolayı hastanelerdeki birimler kapanma düzeyine gelmiş.”