Rakamlarla Türkiye’deki Afganlar…

Afganlar Türkiye’de son dönemde en fazla tartışılan konular arasında. Afganistan’da Taliban’ın kontrolü sağlamasının ardından ülkeden kaçışların artmasıyla tartışma daha da yoğunlaştı.

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Türkiye Afganların hem yaşamak için hem geçiş yapmak için geldiği ülkelerden biri.

BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici Türkiye’deki Afganlarla ilgili bilinenleri teyitli olarak ve güncel bilgiler üzerinden bir araya getirdi.

Haberdeki bazı bilgiler şöyle:

*Göç nedenleri arasında şiddet ve ekonomik sorunlar ön sıralarda.

*Çoğu Türkiye’ye Pakistan ve İran üzerinden geliyor.

*En fazla geçiş Van’dan. Sonra Ağrı, Hakkari, Iğdır ve Kars geliyor.

*Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 Ağustos tarihli açıklamasına göre ’emniyet kayıtlarımızda ve kayıtdışı 300 bin Afganistanlı göçmen’ var.

*Türkiye’de farklı statülerde Afganlar bulunuyor.

-Yasadışı yollarla giriş yapan ve hiçbir kaydı olmayanlar.

-Kaydı olup uluslararası koruma statüsü için başvuranlar.

-İkamet izniyle yaşayanlar.

*Türkiye’de 2021 yılında yakalanan toplam sığınmacı sayısı 90 bin 310. Bunların 38 bin 341’i Afgan uyruklu.

*Yakalanan Afgan sığınmacı sayısı 2018 yılında 100 bin 841’e sıçradı, 2019’da da iki katına çıkarak 201 bin 437’ye yükseldi, 2020’de ise 50 bin 161’e indi. Düşüş Covid-19 salgınına bağlanıyor.

*Savaş veya zulüm sebebiyle ülkesinden kaçmış ve geri dönemeyecek durumdaki kişilerin Türkiye’de sığınma başvurusu yapma hakkı bulunuyor. Başvuru kabul edilirse vatandaşlığa kadar varabilecek süreç başlıyor, reddedilirse sınırdışı ediliyor.

*Türkiye’de ikamet izniyle yaşayan 1 milyon 200 bin 835 yabancı arasında Afganlar sayıca 8’inci sırada: 53 bin 195. 40 bin 793’ünün kısa dönem ikamet izni, 4 bin 515’inin ise öğrenci ikamet izni var.

*Çoğu kayıtdışı çalışıyor.

*2013-2019 yıllarında çalışma izni verilen 584 bin 496 yabancıdan 4 bin 130’u Afgan. Rakam 2013’te 161 iken 2019’da 1466.