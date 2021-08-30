Avrupa işi yine parayla çözmeye kararlı

Avrupa Birliği (AB), 2015 yılındaki göçmen akınının bir benzeriyle karşılaşmamak için Afganistan konusunda önlemler almaya kararlı. Avrupa’nın çözüm fikrinin merkezinde ise yine ‘para‘ var.

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AB ülkelerinin içişleri bakanları yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’de Afganistan kaynaklı yaşanabilecek kontrolsüz göç konusunu masaya yatıracak.

Toplantı sonunda açıklanması beklenen taslak metne Reuters ulaştı.

Metinde yer alan en dikkat çekici ifadelerden birisi şöyle: “Alınan dersler doğrultusunda, AB ve üye devletler geçmişte karşılaşılan kontrolsüz ve büyük çaptaki yasa dışı göç hareketlerinin tekrarını önlemek için ortak hareket etme konusunda kararlı.”

Alınacak yeni önlemlerin ne olacağı konusunda ise metinde bir ayrıntı yok.

AB yetkililerine göre, radikal islamcı Taliban’ın Afganistan’ın kontrolünü geri almasından bu yana yardım sağlamak daha karmaşık hale gelse de, İçişleri bakanları daha fazla para verme sözünü yineleyecekler.

Ayrıca güvenli alanlar oluşturmak için Afganistan’ın komşu ülkelerine verilen paranın miktarının artırılmasına dair açıklamaların da yapılması bekleniyor.

AB, 2015’te başta Suriye’den kaçanların oluşturduğu yoğun göçmen akınını, Türkiye’yi büyük ölçüde tampon ülke haline getirerek durdurmayı denemiş ve insan hakları örgütlerinin tepkisine rağmen büyük ölçüde başarılı olmuştu.

Ancak Türkiye’de siyasiler bu kez halk içinde giderek yükselen sığınmacı karşıtlığı nedeniyle Avrupa’dan para alarak sığınmacıların geçişini önleme konusuna daha az istekli.

Birliğin maddi destekle tampon yapmak istediği ülkelerin başında bu kez Pakistan ve İran var.

Bu iki ülkede toplam 2 milyondan fazla kayıtlı Afgan sığınmacı bulunuyor.