Tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Manavgat ne kadar hepimizinse Dersim de o kadar hepimizindir. Bu anlayışı hakim kılmadan ülkeye eşitliği, adaleti ve barışı getiremeyiz” dedi.

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Tunceli’nin Hozat ilçesinin kırsal alanında 14 gün önce başlayan yangın, Ovacık ilçesinin köylerine doğru büyürken müdahalenin yetersizliği eleştirileri sürüyor. Sosyal medyadaki yoğun tepkilerin ardından müdahale başlamış ancak daha sonra yangın canlanmıştı.

Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Dersim’deki orman yangınlarının söndürülmemesinin nedeni yetersizlik değildir. O bölgedeki ormanların çoğu bilinçli olarak yakılır ve kimsenin de müdahale etmesine izin verilmez. On yıllardır sürdürülen bilinçli ve resmi bir politikadır bu.

Bu gerçeği herkes bilir ama ne yazık ki kimse söylemeye cesaret edemez. 38’de Dersim neden bombalandıysa ormanlar da aynı gerekçeyle yakılıyor.

Kalbim Milas, Marmaris ve Manavgat’ta olduğu gibi, felakette bile ayrımcılığa uğrayan Dersim, Başkale ve Şemdinli’deki halkımızla birlikte atıyor.

Ülkeyi ve halkı bölen bu ayrımcı politikalara mutlaka bir son vereceğiz. Bunun için demokrasi ve barış isteyen herkesin el ele vermesi, yan yana durması gerekir.”